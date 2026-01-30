Automóvil robado hace pocos días en Buenos Aires, fue hallado en el fondo de una vivienda de Concordia, tapado con frazadas

Según se informó a 7Paginas, los efectivos se encontraban realizando tareas investigativas cuando se hicieron presentes en un domicilio de la zona. Al inspeccionar el lugar, advirtieron que en el fondo de la vivienda había un vehículo cubierto con frazadas, lo que llamó la atención de los uniformados.

Tras entrevistarse con el propietario del inmueble, este accedió de manera voluntaria a que se realizara la verificación del rodado. Como resultado de la peritación, se constató que se trataba de un Volkswagen Bora color bordó, el cual registraba un pedido de secuestro activo desde el 26 de enero de 2026, por haber sido sustraído en territorio bonaerense.

De acuerdo al relato del dueño de la vivienda, el automóvil habría sido dejado en el lugar por un tercer sujeto, quien le solicitó que lo guardara, sin brindar mayores precisiones.

El vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia, mientras que las actuaciones continúan con el objetivo de esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de las personas involucradas.