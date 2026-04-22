Autovía 14: fuerte operativo de mantenimiento con foco en el tramo crítico de Santa Amelia

La Autovía del Mercosur avanza con un ambicioso plan de mantenimiento y puesta en valor en diversos tramos de su trazado. Según informaron fuentes de la concesionaria a 7Páginas, actualmente se despliegan 20 cuadrillas de trabajo en simultáneo sobre la Ruta Nacional 14, con el fin de optimizar las condiciones de transitabilidad y elevar los estándares de seguridad vial.

Una de las intervenciones más urgentes y profundas se está llevando a cabo en la zona de Santa Amelia. Este sector, ubicado al norte del departamento Concordia y en el límite con el departamento Federación, presentaba un estado «muy crítico» que dificultaba la circulación y representaba un riesgo para los usuarios.

Detalle de las tareas en ejecución

Los equipos viales trabajan en tres ejes fundamentales para la recuperación del corredor:

Bacheo intensivo: Se utiliza mezcla asfáltica en caliente para realizar reparaciones puntuales y profundas sobre la calzada. Este método garantiza una mayor durabilidad y mejora la respuesta estructural del pavimento ante el intenso tránsito de carga.

Seguridad y visibilidad: Se realizan tareas de desmalezado en toda la zona de camino, lo que permite optimizar la visibilidad lateral para los conductores.

Mantenimiento de banquinas: Se ejecuta el calce de banquinas con aporte y compactación de material. Esta labor es vital para la contención lateral de la ruta y para brindar estabilidad a los vehículos en caso de maniobras de emergencia o detenciones sobre el margen.

Precaución para los viajeros

Desde la empresa informaron que las obras forman parte de un plan continuo que abarca tanto la Ruta 12 como la 14. Debido al despliegue de personal, maquinaria pesada y señalización preventiva, se solicita a los conductores:

Respetar estrictamente las indicaciones de los banderilleros y la cartelería.

Reducir la velocidad de manera gradual al ingresar a las zonas intervenidas.

Circular con máxima precaución, especialmente en el tramo de Santa Amelia donde la presencia de equipos es constante.