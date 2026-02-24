Autovía Artigas: otro vuelco en la zona de Chajarí

Personal policial intervino en el lugar tras constatar el vuelco de una camioneta Toyota Hilux que remolcaba un tráiler con otro vehículo cargado. Por causas que se tratan de establecer, el conductor habría perdido el control del rodado, lo que provocó el despiste y posterior vuelco.

Según lo informado a 7Paginas, en la camioneta viajaban cinco personas, quienes fueron asistidas en el lugar por los servicios de emergencia y trasladadas en ambulancia hacia el hospital local para su correspondiente evaluación médica. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

En el operativo trabajaron efectivos policiales y personal sanitario, quienes adoptaron las medidas de rigor para resguardar la zona y asistir a los ocupantes.

Cabe señalar que este tipo de accidentes se repiten con frecuencia en distintos tramos de la autovía, una situación que genera preocupación entre los conductores que transitan por la región. Entre los factores señalados, se menciona el estado de la cinta asfáltica como un aspecto a tener en cuenta en la prevención de siniestros.