Autovía Artigas: trasladaron a Federación a la familia que volcó en Colonia La Alemana

El siniestro, según lo informado a 7Paginas, ocurrió a la altura del kilómetro 309, en sentido norte–sur, cuando personal de la Comisaría Colonia La Alemana se desplazó al lugar tras ser alertado sobre un accidente. Al arribar, los uniformados constataron que un Toyota Corolla, en el que viajaban cuatro personas mayores de edad, había terminado volcado a un costado de la ruta.

Según las primeras pericias, el grupo familiar se dirigía hacia la provincia de Buenos Aires cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, desvió hacia la banquina y terminó volcando.

Una ambulancia acudió rápidamente y trasladó a los ocupantes al Hospital San José de Federación, donde se informó que todos presentaban lesiones de carácter leve y quedaron en observación preventiva.