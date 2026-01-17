7PAGINAS

Autovía Artigas: ecuatoriano volcó en la zona sur de Concordia

Un siniestro vial se registró en horas de la madrugada de este jueves sobre la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 246, en la zona sur de Concordia.
Según se informó a7Paginas, el hecho involucró a un vehículo Volkswagen Up, que era conducido por un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, quien circulaba en sentido sur–norte por la traza nacional, proveniente de la ciudad de San Salvador con destino a Concordia.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor habría perdido el control del rodado, lo que provocó que el automóvil mordiera la banquina y terminara volcando sobre la cinta asfáltica.

En el lugar trabajó personal de emergencias, haciéndose presente una ambulancia de Yuquerí Chico. Afortunadamente, el conductor no presentó lesiones y no fue necesario su traslado ni atención médica.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes, mientras que el tránsito no se vio mayormente afectado por el siniestro.