Autovía del Mercosur confirmó que este miércoles comienzan a funcionar las cabinas de peaje

Según se detalló oficialmente, el sistema se pondrá en funcionamiento en la Estación de Peaje Zárate, específicamente en las cabinas habilitadas en el sentido norte–sur. En esta etapa inicial, el pago se realizará exclusivamente a través de billeteras electrónicas y mediante código QR, utilizando los tótems de cobro instalados en el lugar.

Desde AUMESA aclararon que, por el momento, no estarán habilitados los pagos con tarjetas de crédito o débito, ni el sistema NFC a través de teléfonos celulares. Únicamente se aceptarán billeteras virtuales y pagos por QR.

Asimismo, se explicó que aquellos usuarios que transiten por la estación y no puedan efectuar el pago con los medios habilitados en ese momento, no verán interrumpida su circulación. En esos casos, el sistema realizará una lectura de la patente del vehículo y el peaje podrá abonarse posteriormente a través de la página web oficial de Autovía del Mercosur, donde se habilitará el acceso correspondiente para regularizar el pago.

La empresa remarcó que este procedimiento no genera multas, recargos ni cobros adicionales, ya que el usuario deberá abonar únicamente el valor normal de la tarifa correspondiente.

De manera simultánea, los sistemas TelePASE y Telepeaje Plus continuarán operando con total normalidad en todos los carriles habilitados, tal como ocurre actualmente.

Por último, desde Autovía del Mercosur reiteraron que las personas que no cuenten con TelePASE no se encuentran excluidas ni tienen ningún impedimento para circular por las estaciones de peaje. En caso de no poder abonar mediante QR en el momento del paso, podrán regularizar la situación posteriormente a través de la plataforma web, sin inconvenientes.