Autovía del Mercosur facilita la consulta y el pago online de facturas de TelePASE

Con el objetivo de simplificar las gestiones y reducir tiempos de espera, Autovía del Mercosur (AUMESA) puso a disposición de los usuarios una herramienta digital que permite regularizar facturas pendientes del sistema TelePASE de manera rápida, ágil y totalmente remota.

A través de la Oficina Virtual integrada en el sitio web oficial de la concesionaria, aquellos conductores que hayan recibido una notificación de deuda pueden ingresar con los datos indicados en el correo electrónico recibido, revisar el detalle de sus comprobantes pendientes y saldar el monto correspondiente.

Guía paso a paso y métodos de pago

Para orientar a los conductores durante el trámite, la empresa elaboró un instructivo detallado que explica todo el procedimiento operativo:

Acceso a la plataforma: Ingreso al portal oficial de AUMESA y acceso a la sección de la Oficina Virtual con los datos de notificación.

Visualización del estado de cuenta: Consulta pormenorizada del detalle de las facturas no canceladas.

Opción de pago: La cancelación se efectúa de manera íntegra por vía digital a través de Mercado Pago, seleccionando la modalidad preferida dentro de dicha plataforma.

Canales de atención al usuario

Desde AUMESA remarcaron que esta iniciativa busca brindar herramientas accesibles para mantener la situación del TelePASE al día de forma segura.

Ante dudas, inconvenientes técnicos o consultas sobre el procedimiento, los usuarios pueden contactarse con el área de Atención al Usuario llamando al 0800 555 0242 o enviando un correo electrónico a atencionalusuario@aumesa.com.ar.