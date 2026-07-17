Autovía del Mercosur incorporó una nueva plataforma para consultar y pagar peajes pendientes

Como parte de su estrategia para modernizar los servicios y facilitar las gestiones de los usuarios, Autovía del Mercosur S.A. (AUMESA) incorporó una nueva plataforma digital que permite consultar y abonar pasadas de peaje pendientes de manera rápida, sencilla y completamente online.

La herramienta, denominada PagoPatente, brinda la posibilidad de conocer el estado de las pasadas registradas en las estaciones de peaje administradas por AUMESA, además de centralizar información correspondiente a otras concesionarias viales del país en un único sitio web.

Cómo funciona el sistema

Para acceder al servicio, los usuarios únicamente deben ingresar la patente del vehículo y completar algunos datos personales, entre ellos nombre y apellido, DNI o CUIT, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

Una vez realizada la consulta, el sistema mostrará el detalle de las pasadas pendientes registradas y permitirá gestionar el pago correspondiente de forma electrónica, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Desde la concesionaria aclararon a 7Paginas, que las operaciones pueden demorar hasta 72 horas hábiles en verse reflejadas en la plataforma, por lo que ese es el plazo estimado para la actualización de la información.

Consulta gratuita

El servicio puede utilizarse de manera gratuita y no requiere registro previo. Los usuarios pueden acceder a la plataforma ingresando al sitio www.pagopatente.com.ar, donde encontrarán el detalle de los tránsitos registrados y las distintas opciones habilitadas para regularizar los pagos pendientes.

Más servicios digitales para los usuarios

Desde AUMESA destacaron que la incorporación de PagoPatente forma parte de un proceso de modernización orientado a mejorar la experiencia de quienes transitan habitualmente por la Autovía del Mercosur, facilitando el acceso a los servicios y reduciendo los tiempos de gestión.

Con esta nueva herramienta digital, la empresa busca fortalecer sus canales de atención y brindar a los usuarios una alternativa más ágil, segura y accesible para consultar y regularizar las pasadas de peaje desde cualquier lugar y en cualquier momento.