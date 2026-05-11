Autovía del Mercosur lanza su Oficina Virtual: gestiones y pagos ahora se pueden realizar online

En un paso hacia la modernización de sus servicios de atención al cliente, Autovía del Mercosur (AUMESA) informó a 7Paginas, que ya se encuentra operativa su nueva Oficina Virtual. Se trata de una herramienta digital alojada en el sitio oficial www.aumesa.com.ar, diseñada específicamente para que los usuarios de las Rutas Nacionales 12 y 14 puedan gestionar sus cuentas de manera rápida y sencilla.

Beneficios para usuarios de TelePASE

Quienes utilicen el sistema de TelePASE ahora podrán centralizar toda su información mediante un usuario y contraseña personal. A través de la plataforma, los beneficiarios podrán:

Consultar deudas y el estado de su cuenta corriente.

Visualizar y descargar facturas de forma directa.

Ver resúmenes de consumos y el detalle de los pases realizados.

Gestionar dispositivos asociados e incorporar subcuentas vinculadas.

Realizar el pago de facturas online, evitando trámites presenciales.

Acceso para pago manual y tótem

La plataforma también contempla a los usuarios que utilizan el sistema de pago manual electrónico o por tótem. En estos casos, no se requiere un usuario permanente; ingresando simplemente el DNI, patente, nombre y apellido, los conductores podrán acceder al historial de sus pases.

Esta función permite buscar consumos por rangos de fechas y consultar las facturas emitidas dentro del corredor vial, brindando mayor transparencia y control al usuario ocasional.

Modernización del Corredor

Desde Autovía del Mercosur destacaron que esta nueva herramienta forma parte de un plan de actualización tecnológica destinado a mejorar la experiencia de quienes transitan el Corredor del Mercosur. Con la oficina virtual, se busca agilizar la resolución de trámites y ofrecer canales de autogestión que funcionen las 24 horas del día.