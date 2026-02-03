Autovía del Mercosur recuerda que el peaje no se puede pagar en efectivo

Desde la concesionaria remarcaron que el 100 % del cobro manual se realiza exclusivamente mediante sistemas electrónicos. Una de las opciones disponibles es el pago a través de código QR, el cual se efectúa en los tótems de pago electrónico ubicados en las estaciones de peaje. En este sentido, se recomienda a los conductores llegar al peaje con el teléfono celular preparado, con la aplicación o billetera virtual elegida abierta y lista para escanear el código, ya que de lo contrario la operación puede demorar varios minutos.

Asimismo, se informó que en las próximas horas comenzará a funcionar el pago con tarjetas de crédito y débito, modalidad que permitirá agilizar aún más el proceso de cobro. Para evitar demoras, se aconseja a los usuarios tener las tarjetas a mano al momento de arribar a la estación.

Por otra parte, Autovía del Mercosur destacó que la opción más ágil y económica para transitar por el corredor es el uso de TelePASE o Telepeaje Plus, sistemas que permiten un pago inmediato al llegar al peaje y ofrecen una tarifa significativamente menor en comparación con el cobro electrónico manual.

Durante la jornada de hoy, los sistemas de cobro manual electrónico estarán operativos en la Estación de Peaje Zárate, mientras que en los próximos días comenzarán a implementarse de manera progresiva en el resto de las estaciones. En tanto, los sistemas TelePASE y Telepeaje Plus ya se encuentran operativos en todas las cabinas del corredor.

Finalmente, la empresa agradeció la colaboración de los usuarios y recordó que estas medidas tienen como objetivo optimizar los tiempos de tránsito y mejorar la seguridad vial.