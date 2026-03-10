Autovía del Mercosur: recuerdan que el pago del peaje ya no se realiza en efectivo

Según se informó a 7Paginas, el sistema de cobro vigente es exclusivamente mediante medios electrónicos, ya sea a través del sistema TelePASE o mediante tótems de pago electrónico que permiten abonar con códigos QR, tarjetas de crédito o débito.

En ese marco, se detalló el estado actual de implementación del sistema en las distintas estaciones de peaje:

Estación Zárate – Ruta Nacional 12

En esta estación, el sistema TelePASE se encuentra operativo en ambos sentidos, mientras que los tótems de pago electrónico con QR y tarjeta funcionan en el 100 % de las vías.

Estación Colonia Elía – Ruta Nacional 14

Aquí el sistema TelePASE también está operativo en ambos sentidos, mientras que los tótems de pago electrónico funcionan en el sentido Sur–Norte.

Estación Yeruá – Ruta Nacional 14

En esta estación, tanto TelePASE como los tótems de pago electrónico están operativos en el 100 % de las vías en ambos sentidos.

Estación Piedritas – Ruta Nacional 14

El sistema TelePASE funciona en ambos sentidos, mientras que los tótems electrónicos están habilitados en el sentido Sur–Norte y se prevé que en las próximas horas queden operativos también en el sentido Norte–Sur.

Desde la concesionaria también advirtieron que los usuarios que atraviesen las estaciones de peaje sin realizar el pago por los medios habilitados recibirán una boleta de reconocimiento de deuda, como instancia administrativa previa para regularizar la situación.

Además, se informó que los vehículos que pasen por las estaciones sin abonar el peaje serán identificados mediante sistemas de lectura automática de patentes, lo que permitirá aplicar la correspondiente sanción.

Finalmente, se recordó que TelePASE es el sistema más ágil y económico para circular por las rutas nacionales del país, especialmente en las Rutas Nacionales 12 y 14, ya que permite un sistema de cobro sin detención, evitando demoras y, en algunos casos, accediendo a tarifas reducidas.

Por ello, desde la empresa recomendaron a los usuarios adherirse a TelePASE o utilizar los medios de pago electrónicos habilitados al momento de transitar por las estaciones de peaje