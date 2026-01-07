Autovía del Mercosur se hizo cargo de las rutas 12 y 14 y dio a conocer el costo de los peajes

Según se informó a 7Paginas, a partir de las 0 horas del miércoles 7 de enero de 2026, la concesionaria comenzará a operar plenamente sobre el corredor, asumiendo la prestación integral del servicio. Esto incluye la ejecución de obras de mejoramiento y puesta en valor de la totalidad de la red vial conformada por las Rutas Nacionales 12, 14, 135, 015 y 117, que en conjunto abarcan una extensión de 682,28 kilómetros.

En cuanto al sistema de cobro, se confirmó que queda sin efecto la modalidad de pago en efectivo. Desde el inicio de la operatoria, los usuarios deberán abonar los peajes mediante el sistema TelePASE o a través de pagos electrónicos utilizando los tótems que serán instalados en las estaciones de peaje. A partir de la segunda quincena de enero, estos dispositivos permitirán realizar pagos con tarjetas de crédito y débito, códigos QR y tecnología NFC, habilitando el pago con teléfonos celulares inteligentes.

Desde la empresa remarcaron que, dentro del esquema vigente, quienes opten por el pago electrónico manual abonarán el doble de la tarifa correspondiente al sistema TelePASE, el cual se presenta como la alternativa más económica y conveniente para los usuarios frecuentes del corredor.

Cuadro tarifario vigente

Tarifa al público – Modalidad TelePASE

Categoría 1: $1.886,87

Categoría 2: $3.773,75

Categoría 3: $3.773,75

Categoría 4: $5.660,62

Categoría 5: $7.547,50

Tarifa al público – Modalidad de pago electrónico manual

Categoría 1: $3.773,75

Categoría 2: $7.547,50

Categoría 3: $7.547,50

Categoría 4: $11.321,24

Categoría 5: $15.094,99

Desde Autovía del Mercosur también señalaron que, previo al inicio formal de la concesión y con los permisos correspondientes, ya se venían realizando tareas preliminares de mantenimiento y mejoras sobre la calzada. Con la firma del contrato, estas acciones se profundizarán a través de un plan integral de obras destinado a optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en todo el corredor.

Finalmente, se solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución en las zonas donde se desarrollen trabajos, respetando la señalización y los límites de velocidad establecidos, con el objetivo de resguardar tanto a los usuarios como al personal que se encuentra desempeñando tareas sobre la traza vial.