Autovía: el mal estado de la traza podría haber provocado un accidente en la zona de Concordia

Según se informó a 7Paginas, alrededor de las 09:00 horas personal policial de la Comisaría La Criolla intervino en un accidente registrado a la altura del kilómetro 275 de la autovía.

Por causas que aún se tratan de establecer, una camioneta Toyota, que circulaba en sentido norte–sur por el carril oeste, colisionó en su lateral izquierdo con una Chevrolet Tracker que transitaba en el mismo sentido. A raíz del impacto, la camioneta perdió el control y terminó volcando sobre la traza.

De manera preliminar, no se descarta que el mal estado de la autovía haya sido un factor determinante en la producción del siniestro, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las pericias correspondientes.

Como consecuencia del accidente, el conductor de la Toyota, de 39 años, y su acompañante, de 27, resultaron con lesiones, por lo que fueron trasladados por el servicio de emergencia 107 al hospital Masvernat, mientras que el conductor de la Chevrolet Tracker, de 37 años, no presentó heridas.

En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor para establecer con precisión la mecánica del hecho y determinar eventuales responsabilidades. El tránsito se vio parcialmente afectado durante el operativo policial y de asistencia.