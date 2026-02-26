Autovía General Artigas: un camionero terminó atrapado tras un violento vuelco

El hecho fue protagonizado por un camión Iveco 420 con acoplado térmico que circulaba en sentido sur-norte y que, por causas que se investigan, terminó volcando de manera total sobre la calzada.

Quedó atrapado casi dos horas

De acuerdo a la información oficial, el conductor, un joven de 32 años oriundo de la provincia de Misiones, perdió el control del rodado al llegar a la intersección con la rotonda. Según su propio testimonio, el mal descanso y una distracción momentánea provocaron que el camión se desviara hacia la banquina oeste, desencadenando el vuelco.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Tercera encontró un cuadro complejo: el chofer estaba lúcido, pero había quedado atrapado en el interior de la cabina, con el torpedo presionando fuertemente ambas piernas.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, quienes trabajaron durante casi dos horas realizando maniobras de corte sobre la carrocería para poder liberarlo.

Recién a las 06:40 se logró la extracción del conductor, que fue trasladado en ambulancia al Hospital Justo José de Urquiza para su evaluación médica.

Lesiones leves y tránsito parcial

A pesar de la espectacularidad del vuelco y del estado en que quedó la cabina, los profesionales de la salud confirmaron que el camionero sufrió lesiones de carácter leve, un desenlace considerado casi milagroso.

En cuanto a la circulación, a las 8:25 el tránsito permanecía parcialmente obstaculizado en el carril izquierdo del sentido sur-norte. En el lugar trabajaba personal de Caminera de Bella Vista junto a efectivos de la Comisaría Tercera, quienes coordinaban la asistencia y las tareas de remoción del transporte.

