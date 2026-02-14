Autovía sur de Concordia: un auto despistó y un menor de 5 años junto a una mujer fueron hospitalizados

Por causas que se investigan, la conductora de un automóvil Fiat Uno CL perdió el control del vehículo, que terminó su marcha sobre el cantero central luego de impactar contra una alcantarilla.

Como consecuencia del fuerte golpe, la mujer —identificada como María Arrúa, de 57 años— quedó atrapada dentro del habitáculo y debió ser rescatada por los equipos de emergencia. Posteriormente fue trasladada en ambulancia del servicio 102 al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.

Según lo informado a 7Paginas, se supo que en el rodado también viajaba un menor de 5 años, identificado como Ch. Miño, quien igualmente fue derivado al nosocomio para su evaluación.

De acuerdo a la información oficial, tanto la conductora como el niño sufrieron lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Pedernal, Bomberos Voluntarios, efectivos de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y personal del servicio de emergencia 107, quienes realizaron las tareas de asistencia y prevención hasta normalizar la circulación en la zona.