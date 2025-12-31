Avallone cuestionó los despidos en el Municipio: “¿Hasta cuándo tenemos que soportar el despido sin piedad de los municipales de Concordia?”

Según indicaron desde el sindicato a la redacción de 7Paginas, durante este martes al menos unas 15 personas quedaron sin continuidad laboral en distintas áreas municipales, lo que encendió nuevamente el conflicto entre el gremio y el Ejecutivo local.

En ese marco, el secretario general del STEM, Pablo César Avallone, apuntó directamente contra el intendente Francisco Azcué y cuestionó duramente la decisión adoptada por la gestión municipal. “¿Hasta cuándo tenemos que soportar el despido sin piedad de los municipales de Concordia?”, expresó el dirigente gremial, visiblemente preocupado por la situación, «que los estan haciendo de palabras y son ilegales»

Avallone remarcó el impacto social que generan estas decisiones y volvió a cargar contra el jefe comunal al señalar que “son familias que quedan en la calle, y hoy, sin ningún tipo de sensibilidad, se toma esta decisión”. Desde el gremio sostienen que este tipo de medidas profundizan la incertidumbre de los trabajadores y afectan de manera directa a numerosos hogares concordienses en un contexto económico complejo.

Desde el sindicato no descartaron avanzar con medidas gremiales si no se obtiene una respuesta por parte del Ejecutivo municipal, al tiempo que reclamaron instancias de diálogo para evitar nuevos despidos y garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores contratados.