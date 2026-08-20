Avallone: “En los barrios de Concordia la gente está defraudada con los que estaban antes y los que están ahora”

Pablo César “Cachacha” Avallone, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de Concordia (STEM) y dirigente de extracción peronista, encabeza una nueva construcción política en la ciudad: el partido vecinal Nueva Esperanza.

En diálogo con 7Páginas, Avallone explicó que el espacio surgió a partir de pedidos de dirigentes barriales, militantes y vecinos que, según afirmó, se sienten alejados de las estructuras partidarias tradicionales.

“Nosotros somos peronistas, seguimos siendo peronistas. Tenemos más de 30 años de militancia y fuimos reconocidos dentro del Partido Justicialista. No es que nos estamos alejando del peronismo, son circunstancias”, sostuvo.

Según relató, el proyecto comenzó hace aproximadamente un año y medio y ya logró reunir alrededor de mil afiliaciones. El partido se encuentra autorizado para participar en las próximas elecciones municipales de Concordia y tiene previsto realizar su lanzamiento el 2 de octubre.

Avallone remarcó que Nueva Esperanza todavía no definió candidatos y que pretende abrir la participación a nuevos dirigentes, vecinos y especialmente mujeres.

“Acá pueden participar todos. Les pedimos a las mujeres que tengan un rol importante dentro del partido. No hay que tenerle miedo a la gente ni cerrarle las puertas”, afirmó.

Críticas a la dirigencia peronista

Uno de los principales cuestionamientos de Avallone estuvo dirigido hacia la actual conducción del peronismo concordiense. Consideró que existe un fuerte desgaste entre la dirigencia y los vecinos de los barrios.

“La gente se cansó de muchos dirigentes que son los mismos que están hace 20 o 25 años, que hablan del cambio y de la renovación, pero cuando llegan no dan participación ni lugar”, cuestionó.

En ese sentido, reclamó que el Partido Justicialista vuelva a tener elecciones internas y sostuvo que una competencia interna podría contribuir a recuperar la participación militante.

“Yo les diría a los dirigentes que están a cargo que haya interna en el Partido Justicialista. Es lo mejor que puede pasar, como siempre hubo. Después se acompaña”, planteó.

Para Avallone, una de las principales causas del alejamiento de la militancia fue la pérdida del vínculo cotidiano entre los dirigentes y los vecinos.

“Antes ibas a la Municipalidad y había militantes, gente trabajadora que conocía a los vecinos y les solucionaba los problemas. Hoy llegan y ponen a cualquiera: parientes, amigos, desconocidos o gente que traen de afuera”, afirmó.

“Los barrios quedaron aislados”

El dirigente sostuvo que la retirada de numerosos referentes barriales dejó a muchos vecinos sin interlocutores ante el Estado.

“Fueron discriminados, dejados de lado. No los atienden y la respuesta va para otro lado. La gente quedó aislada y olvidada”, manifestó.

Aseguró que durante sus recorridas por distintos sectores de Concordia encuentra reclamos vinculados con medicamentos, alimentos, servicios básicos y falta de trabajo.

“Me escribe gente que necesita inyecciones, que tiene un problema y no se lo solucionan. Las puertas están cerradas. Hay gente que necesita una bolsa de comida”, relató.

También cuestionó la situación de los comedores y sostuvo que, ante las dificultades económicas, el Estado debe mantener una presencia activa en los barrios.

Críticas a Azcué y al gobierno nacional

Avallone también tuvo cuestionamientos hacia la actual gestión municipal de Francisco Azcué. Según expresó, la población le dio una oportunidad al actual gobierno, pero existe hoy un fuerte descontento.

“En los barrios la gente está defraudada con los que estaban antes y con los que están ahora”, resumió.

Al mismo tiempo, apuntó contra las políticas económicas del presidente Javier Milei y consideró que el ajuste y la pérdida de recursos impactan directamente sobre los sectores más vulnerables.

“Todo el mundo se está fundiendo y parece que ellos no lo ven”, sostuvo.

Para el dirigente, la administración municipal debería tener un perfil de “puertas abiertas”, con funcionarios recorriendo los barrios y dando respuestas concretas.

“Un nuevo gobierno en Concordia tiene que ser de puerta abierta. Los secretarios tienen que estar para atender y todos los funcionarios tienen que andar por los barrios”, señaló.

Trabajo, viviendas y obra pública

Entre las propuestas que Nueva Esperanza pretende impulsar, Avallone ubicó como prioridad la recuperación del empleo y la obra pública.

“Hay que volver a hacer viviendas, reactivar la obra pública y devolver el trabajo a la gente”, expresó.

También planteó que el municipio debería buscar mecanismos para adquirir maquinaria mediante financiamiento y cuotas, con el objetivo de fortalecer los servicios municipales y acelerar las respuestas a los vecinos.

“Tenemos que buscar las formas de comprar maquinaria en cuotas para dar respuesta a la gente”, explicó.

Turismo y aprovechamiento de los recursos naturales

Otro de los ejes mencionados por Avallone fue el desarrollo turístico vinculado con la naturaleza, la pesca y los espacios que posee Concordia.

Consideró que existe un importante potencial económico que no está siendo aprovechado y propuso mejorar caminos, infraestructura y servicios para atraer visitantes.

“Acá en Concordia viene el 80 o 90 por ciento de afuera a pescar y nos vivimos peleando y discutiendo”, sostuvo, al tiempo que planteó la necesidad de trabajar junto a guías y otros actores del sector.

También destacó la posibilidad de desarrollar nuevas propuestas turísticas vinculadas con los atractivos naturales de la ciudad.

“Hay muchas cosas para hacer y una de nuestras propuestas fuertes es cuidar la naturaleza y reactivarla”, afirmó.

Nueva Esperanza busca ocupar un espacio

Con el lanzamiento previsto para el 2 de octubre, Nueva Esperanza buscará consolidarse como una alternativa vecinal dentro del escenario político de Concordia.

Avallone insistió en que el espacio pretende abrir las puertas a dirigentes y vecinos que actualmente no encuentran representación en las estructuras tradicionales.

“Queremos gente nueva, mujeres, hombres, gente a la que no le dieron una oportunidad o que quiera ser candidato. Este es el momento del vecinalismo”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas