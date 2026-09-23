Avanza el reasfaltado de la Ruta A015, uno de los accesos clave a Concordia

Continúan los trabajos de reasfaltado y puesta en valor de la Ruta Nacional A015, uno de los principales accesos a Concordia y una vía estratégica para la conexión con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande y el corredor fronterizo con Uruguay.

La intervención es especialmente significativa para quienes transitan diariamente por esta ruta, que durante los últimos años había presentado un marcado deterioro y era considerada uno de los corredores viales más críticos de la zona.

Avanza la recuperación de la calzada

Las tareas, a cargo de Autovía del Mercosur, se desarrollan en distintos sectores de la traza e incluyen la recuperación de la calzada, acondicionamiento de la base, trabajos de compactación y colocación de una nueva carpeta asfáltica.

El tramo inicial de la A015 ya muestra un importante avance, con sectores completamente reasfaltados y la incorporación de señalización vertical y horizontal.

La intervención continuará progresivamente en diferentes sectores de la ruta, con el objetivo de recuperar la infraestructura y mejorar las condiciones de circulación.

Una ruta clave para el turismo y la frontera

La recuperación de la A015 tiene particular importancia para Concordia y la región, debido a que se trata de una vía utilizada tanto por vecinos y trabajadores como por turistas que se trasladan hacia el lago de Salto Grande y el complejo termal.

Además, el corredor forma parte de la conexión entre Argentina y Uruguay, a través del complejo fronterizo Concordia–Salto, por lo que registra circulación de vehículos particulares, transporte y visitantes durante todo el año.

Durante mucho tiempo, el estado de la ruta había generado preocupación entre quienes debían utilizarla, especialmente por las condiciones de transitabilidad y los riesgos asociados al deterioro de la calzada.

Recomiendan circular con precaución

Mientras continúan las obras, pueden registrarse reducciones de calzada, circulación alternada y demoras en los sectores donde trabajan los equipos.

Por este motivo, se solicita a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la ruta.

Según se dijo a 7Paginas, los trabajos forman parte del programa de mantenimiento y puesta en valor que Autovía del Mercosur lleva adelante en distintos tramos del corredor concesionado, con intervenciones destinadas a mejorar la seguridad, transitabilidad y confort de quienes utilizan diariamente esta importante vía de acceso a Concordia.