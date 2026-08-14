Avanza el recambio de luminarias LED en distintas calles de Concordia

La Municipalidad de Concordia continúa con el plan de renovación del alumbrado público mediante el reemplazo de luminarias convencionales por tecnología LED en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos son ejecutados por la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, y tienen como objetivo mejorar las condiciones de iluminación y optimizar el consumo energético.

En este marco, se inició el recambio de luminarias sobre calle San Martín, entre 25 de Mayo y Humberto Primero, donde las unidades existentes están siendo reemplazadas por nuevos equipos LED.

Desde el Municipio señalaron a 7Paginas, que la incorporación de esta tecnología permite mejorar la eficiencia energética y brindar mejores condiciones de iluminación en la vía pública.

Inversión con recursos municipales

Para continuar con el programa, la Municipalidad realizó una inversión con recursos propios destinada a la adquisición de 100 luminarias LED tipo colgante.

Los nuevos equipos serán utilizados para avanzar progresivamente con el reemplazo de las luminarias existentes en diferentes calles y sectores de Concordia.

La iniciativa forma parte de un cronograma de intervenciones que busca ampliar la presencia de tecnología LED en el alumbrado público de la ciudad.

Nuevos sectores

De acuerdo con lo informado, el cronograma contempla continuar los trabajos en calle San Luis, desde San Lorenzo, además de otras calles comprendidas dentro del área de estacionamiento medido.

Desde el área de Servicios Públicos indicaron que el recambio se desarrolla de manera progresiva, priorizando distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la iluminación urbana y avanzar hacia un sistema de alumbrado público más eficiente.