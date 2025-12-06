Avanza hacia su finalización la nueva escuela de nivel inicial en Federación

El presidente municipal Ricardo Bravo recorrió recientemente las instalaciones del flamante edificio, una obra que fue gestionada en el año 2023 y que hoy se transforma en una realidad concreta para la comunidad. La educación ha sido históricamente una de las prioridades de la actual gestión, y esta nueva infraestructura es una clara muestra de esa política pública.

Durante la visita, Bravo expresó su emoción por el avance de la obra: “Orgullo y emoción al ver cómo va finalizando la obra del nuevo jardín de infantes. Una obra que acompaña el crecimiento de nuestras familias y abre oportunidades para nuestros gurises. El Estado presente, construyendo futuro junto a cada vecino de Federación”, manifestó.

El intendente destacó además la calidad de construcción del edificio, señalando que se trata de una obra “de primera calidad”, tanto en materiales como en terminaciones y equipamiento. “Recorrer este espacio nos llena de orgullo a todos los federaenses. Va directamente destinada a la educación y, principalmente, a nuestros niños”, remarcó.

Bravo también hizo una mención especial al trabajo de la empresa constructora, resaltando el “control minucioso de todos los detalles” durante el proceso de ejecución.

Finalmente, el jefe comunal subrayó el sentido social de la obra y su impacto a futuro: “Esta obra es de ustedes, es de todos los federaenses. A partir del año que viene estará a disposición de los vecinos para que nuestros niños puedan estudiar en lugares cómodos, funcionales y con la mejor atención de los docentes”.