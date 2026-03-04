Avanza la ampliación de la peatonal de Concordia

La iniciativa se enmarca en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario y cuenta con un presupuesto oficial superior a los 60 millones de pesos, que será financiado con fondos propios del municipio.

Primer paso hacia el “Centro Comercial a Cielo Abierto”

La obra representa la primera etapa del proyecto “Centro Comercial a Cielo Abierto Concordia”, impulsado de manera conjunta por la Municipalidad y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia. En esta instancia, se proyecta extender la peatonalización desde la intersección de calles Catamarca y Urdinarrain hasta 3 de Febrero y Ramírez.

El subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, explicó que la licitación contempla la instalación de módulos móviles compuestos por bancos, cartelería, arbolado en macetas e iluminación. “Será una extensión de la Peatonal durante los fines de semana, a modo de prueba piloto”, detalló el funcionario.

Cuatro ofertas presentadas

En el acto se presentaron cuatro propuestas, correspondientes a las firmas CYALCO S.R.L., COCCO Construcciones, Eduardo Marcelo Chezzi y Jorge Fabricio Altamirano, las cuales serán evaluadas en el marco del proceso administrativo vigente.

El proyecto apunta a revitalizar y fortalecer la actividad comercial del microcentro, generando un corredor estratégico de alto tránsito peatonal, moderno, sustentable y amigable con el entorno urbano.

Desde el municipio destacaron que esta intervención busca acompañar al sector comercial local, promoviendo mayores espacios de circulación, encuentro y dinamización económica en el corazón de la ciudad.