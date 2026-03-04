7PAGINAS

Miércoles 4 de marzo de 2026
Avanza la ampliación de la peatonal de Concordia

Este miércoles por la mañana, con la presencia del intendente Francisco Azcué, se realizó la apertura de sobres correspondiente al llamado a licitación pública para la ampliación y revalorización de la Peatonal de Concordia.
Redacción 7Paginas

La iniciativa se enmarca en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario y cuenta con un presupuesto oficial superior a los 60 millones de pesos, que será financiado con fondos propios del municipio.

Primer paso hacia el “Centro Comercial a Cielo Abierto”

La obra representa la primera etapa del proyecto “Centro Comercial a Cielo Abierto Concordia”, impulsado de manera conjunta por la Municipalidad y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia. En esta instancia, se proyecta extender la peatonalización desde la intersección de calles Catamarca y Urdinarrain hasta 3 de Febrero y Ramírez.

El subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, explicó que la licitación contempla la instalación de módulos móviles compuestos por bancos, cartelería, arbolado en macetas e iluminación. “Será una extensión de la Peatonal durante los fines de semana, a modo de prueba piloto”, detalló el funcionario.

Cuatro ofertas presentadas

En el acto se presentaron cuatro propuestas, correspondientes a las firmas CYALCO S.R.L., COCCO Construcciones, Eduardo Marcelo Chezzi y Jorge Fabricio Altamirano, las cuales serán evaluadas en el marco del proceso administrativo vigente.

El proyecto apunta a revitalizar y fortalecer la actividad comercial del microcentro, generando un corredor estratégico de alto tránsito peatonal, moderno, sustentable y amigable con el entorno urbano.

Desde el municipio destacaron que esta intervención busca acompañar al sector comercial local, promoviendo mayores espacios de circulación, encuentro y dinamización económica en el corazón de la ciudad.