Avanza la campaña de charlas sobre consumos problemáticos en los clubes de Concordia

Esta semana fue el turno del Club La Bianca, donde se desarrolló una charla interactiva destinada a los futbolistas de las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17. La actividad fue organizada por la Subcomisión de Prevención de Consumos Problemáticos y contó con una gran participación por parte de los chicos y el cuerpo técnico del club.

Entre los presentes, se destacó la participación del concejal Emmanuel Godoy, quien viene acompañando activamente este tipo de iniciativas comunitarias. También estuvieron presentes el coordinador deportivo del club, Javier Casafus, parte del equipo técnico, y Felipe Mattio, referente de la comisión organizadora.

La charla estuvo a cargo del periodista deportivo Federico Muller, quien compartió con los jóvenes su experiencia personal y profesional, generando un espacio de reflexión activa sobre los riesgos y consecuencias del consumo de sustancias.

Desde la organización subrayaron la importancia de llevar estos espacios de diálogo y prevención a los clubes, donde el deporte no solo cumple una función formativa en lo físico, sino que también actúa como herramienta clave para el desarrollo personal y la contención emocional de los adolescentes. “El deporte es un vehículo para construir valores, prevenir riesgos y fortalecer vínculos positivos”, coincidieron los referentes presentes.

Esta jornada forma parte de un ciclo de actividades que la Mesa Local de Desarrollo Humano impulsa en diferentes instituciones deportivas de la ciudad. El concejal Emmanuel Godoy, quien integra activamente esta mesa de trabajo, remarcó que “es fundamental llegar a los clubes con estas propuestas, porque allí se educa y se acompaña a nuestros jóvenes desde un lugar sano y positivo”.

