Avanza la causa contra Camejo y la comisión del Sindicato de la Fruta por presunta administración fraudulenta y lavado de activos

La investigación penal se inició en 2021 y tiene como principal imputado a Domingo Alcides Camejo, quien se desempeñaba como secretario general del gremio al momento de los hechos denunciados. En total, el expediente involucra a diez personas, acusadas por los presuntos delitos de administración fraudulenta y lavado de activos.

La causa está a cargo de la fiscal federal María Josefina Minatta, titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, en el marco del expediente caratulado “Monzón, Walter Rodrigo y otros sobre defraudación por administración fraudulenta e infracción al artículo 303 inciso 1 del Código Penal”, al que se encuentra acumulada la causa “Camejo, Alcides s/ averiguación de delito”.

Citaciones a indagatoria

Según pudo saber 7Paginas, la fiscalía solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria por el presunto delito de lavado de activos a varios de los imputados, entre ellos Walter Rodrigo Monzón, Domingo Alcides Camejo, Natalia Alejandra Ríos, Gerardo Adrián Monzón, Verónica Gabriela Mariani, Carlos Alberto Díaz y Luis Alberto Villalba.

Las audiencias se realizarán durante los próximos días mediante el sistema de comunicación judicial dispuesto por el tribunal, en el marco de lo establecido por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. Puntualmente, en el caso de Alcides Camejo y Walter Rodrigo Monzon, los dos principales imputados de esta causa, la fecha es el 18 de marzo.

La investigación

De acuerdo a la investigación que lleva adelante la fiscalía federal, las maniobras bajo sospecha habrían ocurrido entre 2014 y 2017, aunque las pesquisas se extendieron hasta 2021 con el análisis de movimientos financieros y patrimoniales de los involucrados.

El expediente analiza presuntos desvíos de fondos del Sindicato Obrero de la Fruta y de la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF), lo que derivó en la imputación de dirigentes y personas vinculadas a la conducción del gremio.

Denuncia de trabajadores

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por trabajadores del sector frutícola, entre ellos Claudio De los Santos, Omar Sampietro, Antonio Leyes y Leandro Ragone, y que hoy cuenta con el seguimiento del interventor del Sindicato de la fruta Ivan Amaro y el asesor legal Dr. Alejandro Jacobi, quienes señalaron presuntas irregularidades en la administración de recursos del sindicato.

Entre las maniobras denunciadas se mencionó el manejo irregular de cheques y la compra de vehículos a nombre de familiares de los imputados, lo que despertó sospechas sobre el destino de los fondos administrados por la organización sindical.

Incrementos patrimoniales bajo análisis

Según surge del expediente, varios de los involucrados habrían registrado incrementos patrimoniales que no se corresponderían con los ingresos declarados.

La investigación también menciona la adquisición de vehículos de alta gama, bienes inmuebles y diversas operaciones financieras, entre ellas compra de moneda extranjera y viajes al exterior, principalmente a Uruguay.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que algunos de los imputados figuraban como beneficiarios de programas sociales del Estado, situación que también fue incorporada al análisis patrimonial realizado por la fiscalía.

Con la convocatoria a indagatoria, el expediente ingresa ahora en una etapa procesal clave, en la que la Justicia buscará avanzar en la determinación de responsabilidades en las presuntas maniobras investigadas.

Redacción de 7Paginas