Avanza la construcción de viviendas para familias de zonas inundables de Concordia

La construcción de viviendas destinadas a familias de Concordia que viven en zonas vulnerables a las crecientes del río Uruguay avanza a buen ritmo en el barrio Agua Patito.

Actualmente se encuentran en ejecución 15 viviendas, construidas de manera conjunta por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), y la Municipalidad de Concordia, mediante la Secretaría de Obras Públicas.

Durante este jueves, el intendente Francisco Azcué, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, recorrió el lugar y supervisó el avance de los trabajos.

Según se informó a 7Paginas, las obras alcanzaron aproximadamente un 70% de ejecución, por lo que, si las condiciones climáticas lo permiten, las viviendas podrían estar finalizadas antes de fin de año.

Buscan llegar a 40 familias

El proyecto forma parte de un proceso destinado a brindar una solución habitacional a familias que actualmente viven en sectores expuestos a las crecientes del río Uruguay.

Azcué recordó que estas viviendas se suman a otras unidades que fueron entregadas durante 2025 a familias que atravesaban una situación similar.

“Estas viviendas se suman a las que fueron entregadas el año pasado y ya estamos gestionando la construcción de 16 nuevas unidades para que el número total llegue a 40”, señaló el intendente.

En ese sentido, destacó que el objetivo es que 40 familias puedan mejorar sus condiciones de vida, dejando atrás sectores considerados vulnerables frente a las inundaciones.

Viviendas con servicios

El intendente también destacó el sistema utilizado para la construcción, que permite acelerar los tiempos de ejecución y mantener las características técnicas de las unidades.

“Esto se hace siguiendo un modelo de vivienda y un esquema de trabajo que permite avanzar rápidamente con la construcción. Son casas de muy buena calidad que los vecinos recibirán con todos los servicios”, afirmó Azcué.

Por su parte, Esquibel confirmó que las obras presentan un 70% de avance y estimó que, de mantenerse las condiciones de trabajo, podrán ser concluidas antes de finalizar el año.

“Esperamos, si el clima nos acompaña, tenerlas terminadas antes de fin de año, ya con las familias haciendo uso”, expresó.

El funcionario destacó además las características técnicas de las viviendas y sostuvo que se trata de unidades de alto estándar constructivo, destinadas a brindar una solución habitacional permanente a familias que actualmente viven en áreas expuestas a las crecientes.