Avanza la implementación del cobro manual electrónico en la Autovía Artigas y Ruta 12

Nuevos medios habilitados

En la Estación Zárate (Ruta Nacional 12 – Km 85) ya se encuentran plenamente operativos todos los medios de pago manual electrónico, incluyendo código QR, tecnología NFC y tarjetas de crédito y débito, en ambos sentidos de circulación.

Por su parte, en la Estación Colonia Elía (Ruta Nacional 14 – Km 100) y en la Estación Yeruá (Ruta Nacional 14 – Km 240) quedaron habilitados los sistemas de pago mediante código QR y tarjetas de crédito y débito en el sentido Sur–Norte.

Asimismo, en las próximas horas comenzará a funcionar este sistema en la Estación Piedritas (Ruta Nacional 14 – Km 362), ampliando progresivamente la cobertura del cobro manual electrónico en todo el corredor vial.

TelePASE, la opción más conveniente

Desde la concesionaria recordaron que el sistema TelePASE continúa siendo la modalidad más conveniente para quienes transitan habitualmente por las rutas nacionales, ya que permite abonar una tarifa equivalente al 50% del valor del pago manual y optimiza significativamente los tiempos de paso por las estaciones.

Con estas incorporaciones, Autovía del Mercosur avanza en la modernización integral del sistema de cobro, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar mayor eficiencia operativa en todo el tramo concesionado.