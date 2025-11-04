Avanza la inscripción para el Desafío KM 248, la gran cita del MTB en Concordia

La tradicional prueba, organizada por la Asociación Concordiense Amigos del MTB, se podrá disputar de manera individual o en parejas, con dos exigentes distancias: 38 y 72 kilómetros. En esta edición, los ciclistas enfrentarán un circuito completamente renovado, bajo la modalidad Rally, que combina caminos rurales, senderos, subidas y bajadas propias del terreno concordiense, garantizando una experiencia desafiante y espectacular.

Desde la organización confirmaron a7Paginas que ya hay más de 260 competidores inscriptos, lo que anticipa una participación récord en el cierre de la temporada 2024 del MTB regional.

Los interesados pueden inscribirse en www.encarrera.com.ar/248

, donde encontrarán toda la información del evento. La inscripción incluye seguro, almuerzo, hidratación, mesas de frutas y sorteos cortesía de los sponsors del desafío.

Categorías

72 km – Individuales: Promocionales, Juveniles, Sub 23, Elite (edad libre), Máster A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, Damas Elite, Damas A, B y C.

38 km – Individuales: Menores, Principiantes, Máster E, Damas Promocionales y Cicloturistas.

72 km – Parejas: Caballeros (por suma de edades: hasta 59 años, de 60 a 89, de 90 a 119, más de 120), Parejas Mixtas Únicas y Parejas Damas Únicas.

38 km – Parejas: Caballeros Únicos, Mixtas Únicas y Damas Únicas.