Avanza la instalación de una nueva empresa en el Parque Industrial de Concordia que generará varios puestos de trabajo

El Parque Industrial de Concordia continúa sumando inversiones y consolidándose como un polo estratégico para el desarrollo productivo de la región. Este martes, el intendente Francisco Azcué, acompañado por la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza y autoridades del Ente Mixto de Administración del Parque Industrial (EMAPI), recorrió las instalaciones de la empresa Eficiencia Ambiental S.R.L., cuya planta se encuentra en la etapa final de construcción y próxima a ser inaugurada.

La firma lleva adelante una inversión cercana a los 2 millones de dólares y prevé concluir las obras hacia finales del próximo mes. Una vez en funcionamiento, la empresa generará alrededor de 20 puestos de trabajo, priorizando la contratación de mano de obra local.

Una apuesta al empleo y al cuidado ambiental

Eficiencia Ambiental S.R.L. se especializa en la recuperación y reprocesamiento de aceites minerales usados, el tratamiento de residuos contaminados con hidrocarburos y la clasificación y recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), transformando materiales descartados en nuevos recursos productivos.

Durante la recorrida, el intendente Azcué destacó la importancia de la llegada de nuevas inversiones a la ciudad.

“Es muy gratificante ver el avance que han logrado en tan poco tiempo y comprobar cómo este espacio sigue creciendo en infraestructura y servicios, posicionándose a la altura de los mejores parques industriales del país”, señaló.

Asimismo, remarcó que uno de los principales objetivos de la gestión es continuar generando condiciones favorables para quienes apuestan por el desarrollo económico local.

“Tenemos que ser un Estado facilitador, ágil, que reduzca burocracias, acompañe al sector privado y contribuya a que Concordia sea una ciudad cada vez más competitiva y atractiva para nuevas inversiones”, afirmó.

Respaldo institucional para concretar la inversión

Por su parte, Osvaldo Koffman, representante de Eficiencia Ambiental S.R.L., valoró el acompañamiento brindado por el municipio y las autoridades del Parque Industrial durante todo el proceso de instalación.

“Hemos contado con el apoyo permanente del Parque Industrial y del municipio para resolver las distintas necesidades que fueron surgiendo. Estamos convencidos de que este proyecto será muy útil para Concordia, generando empleo, especialmente mano de obra local, y aportando soluciones ambientales para toda la región”, expresó.

En la misma línea, la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza destacó el crecimiento sostenido de la iniciativa desde sus primeros pasos.

“Vimos crecer esta empresa desde el inicio de nuestra gestión y hoy está próxima a inaugurar sus instalaciones. Su funcionamiento tendrá un impacto positivo tanto en la generación de empleo como en el tratamiento y reutilización de residuos, beneficiando no solo a Concordia sino también a toda la región”, sostuvo.

Un nuevo impulso para el desarrollo productivo

Finalmente, el presidente del EMAPI, Luis Kolarik, recordó que desde el momento en que la empresa eligió radicarse en Concordia se trabajó de manera conjunta para facilitar su llegada y crecimiento.

“Desde que la empresa decidió instalarse en Concordia estuvimos acompañando en cada etapa del proceso para que hoy esta inversión esté muy cerca de convertirse en una realidad y comience a aportar al crecimiento de nuestra ciudad”, manifestó.

La próxima puesta en marcha de Eficiencia Ambiental S.R.L. representa una nueva apuesta al desarrollo industrial de Concordia, combinando generación de empleo, innovación productiva y compromiso con el cuidado del ambiente, en un contexto donde la ciudad busca consolidarse como un destino atractivo para las inversiones y la creación de nuevas oportunidades laborales.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas