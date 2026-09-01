Avanza la obra de pavimentación de una calle céntrica de Federación

El presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, recorrió durante la jornada de este martes los trabajos de pavimentación que se llevan adelante en calle Francisco Ramírez, entre Las Rosas y Camelias, una obra que responde a un reclamo sostenido de los vecinos del sector.

La intervención representa una mejora importante para la transitabilidad de esta zona de la ciudad y busca resolver una problemática que se había mantenido durante años.

Una solución integral

La calle Francisco Ramírez ya había sido objeto de distintas intervenciones y reparaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, el constante movimiento del suelo provocaba que los arreglos no lograran constituirse en una solución definitiva.

Frente a esta situación y ante el pedido de los vecinos, la gestión municipal decidió avanzar con una intervención integral, que incluyó el levantamiento del antiguo asfalto para proceder posteriormente a su reemplazo completo por pavimento.

De esta manera, la obra apunta a brindar mayor durabilidad y mejores condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por esta arteria.

Una obra esperada por los vecinos

Desde el municipio destacaron que la pavimentación de este tramo de Francisco Ramírez constituye una respuesta concreta a una demanda vecinal que se había sostenido durante los últimos años.

Los trabajos permitirán mejorar la transitabilidad y, al mismo tiempo, avanzar en la consolidación de la infraestructura vial de un sector céntrico de Federación.

La obra forma parte de las intervenciones que lleva adelante la gestión municipal para atender las necesidades planteadas por los vecinos y generar soluciones de carácter permanente en distintos puntos de la ciudad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas