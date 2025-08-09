7PAGINAS

Sábado 9 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Avanza la obra del acceso sur de Concordia y mantienen corte total en la “Y Griega”

La obra de mejora del acceso sur de Concordia, conocida como la “Y Griega” o “Martillo”, continúa a buen ritmo con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Este sábado, las tareas se extendieron hasta pasado el mediodía, manteniendo el corte total de circulación en la zona.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

cabe mencionar que esta semana pasada, el intendente Francisco Azcué recorrió el lugar para supervisar los trabajos y destacó la importancia de la reactivación de la obra, que volvió a ponerse en marcha en abril pasado por decisión provincial.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro López, explicó a 7Paginas, que actualmente se ejecutan tareas de asfaltado y hormigonado, y que el cierre es necesario para garantizar los tiempos de fraguado y permitir una correcta habilitación más adelante.

La obra busca mejorar significativamente la conectividad en el ingreso sur de la ciudad, optimizando el tránsito y brindando mayor seguridad a vecinos y visitantes.