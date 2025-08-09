Avanza la obra del acceso sur de Concordia y mantienen corte total en la “Y Griega”

cabe mencionar que esta semana pasada, el intendente Francisco Azcué recorrió el lugar para supervisar los trabajos y destacó la importancia de la reactivación de la obra, que volvió a ponerse en marcha en abril pasado por decisión provincial.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro López, explicó a 7Paginas, que actualmente se ejecutan tareas de asfaltado y hormigonado, y que el cierre es necesario para garantizar los tiempos de fraguado y permitir una correcta habilitación más adelante.

La obra busca mejorar significativamente la conectividad en el ingreso sur de la ciudad, optimizando el tránsito y brindando mayor seguridad a vecinos y visitantes.