Avanza la pavimentación de otra arteria clave en la zona oeste de Concordia

Cabe indicar que esta obra, sumada a la reciente repavimentación de calle Paula Albarracín, representa un fuerte impacto urbano en la zona oeste, donde confluyen numerosos barrios populares de la ciudad, respondiendo a un reclamo histórico de los vecinos.

El proyecto, según se dijo a 7Paginas, se enmarca en el Plan de Infraestructura que impulsa el municipio con recursos propios, con una inversión que ronda el millón de dólares. El presupuesto oficial de la licitación supera los 471 millones de pesos, y al llamado se presentó una única oferta, correspondiente a la empresa Vecchio SRL.

El intendente Francisco Azcué destacó que esta intervención permite cumplir con los objetivos planteados desde el inicio del plan, que ya incluyó trabajos en calles Paula Albarracín de Sarmiento y Juventud Unida de Benito Legerén. “Se trata de una arteria que venía siendo solicitada por la comunidad, ya que se encontraba en pésimas condiciones tras muchos años de abandono”, señaló.

Azcué remarcó además que estas obras son posibles gracias al compromiso de los contribuyentes. “El cumplimiento de las obligaciones fiscales nos permite volcar esos recursos en la ciudad. Hoy estamos invirtiendo alrededor de un millón de dólares y ya tenemos proyectado un 2026 con nuevas obras, también financiadas con fondos propios”, afirmó.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, explicó que los trabajos sobre calle Sauré comenzarán desde Boulevard Yuquerí hasta Paula Albarracín, donde se realizará un bacheo integral y repavimentación en los sectores más deteriorados. En tanto, desde Paula Albarracín hasta La Pampa se ejecutará asfalto nuevo con cordón cuneta, junto con mejoras en la infraestructura sanitaria, renovación de conexiones domiciliarias de agua y cloaca, y el recambio de válvulas de la cañería madre que atraviesa la arteria.

Características de la obra

El proyecto contempla la reconstrucción completa del paquete estructural en el primer tramo, incluyendo fresado del asfalto existente, compactación, base de suelo cemento y carpeta de asfalto en caliente. En el segundo tramo se realizará la pavimentación con carpeta asfáltica sobre base de suelo cemento.

Además, se prevé la construcción y reconstrucción de badenes, tramos de cordón cuneta para mejorar el escurrimiento del agua superficial y el bacheo con hormigón y asfalto en distintos sectores.