Avanza la pavimentación en distintos sectores de Concordia

La Municipalidad de Concordia continúa con el plan de pavimentación de calles en distintos barrios de la ciudad, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID) y mediante el uso de recursos propios.

Las obras se desarrollan por etapas y contemplan no solamente la colocación del pavimento, sino también la renovación de infraestructura básica y la ejecución de trabajos destinados a mejorar el funcionamiento de los servicios y el sistema de desagües.

Una de las zonas actualmente intervenidas es el sector noreste de Concordia, donde se llevan adelante obras integrales como paso previo al asfaltado definitivo en calle San Juan, entre M. Arruabarrena y Etchevehere, y calle 6 de Caballería, entre San Lorenzo y Chabrillón.

El intendente Francisco Azcué, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, recorrió las intervenciones y destacó el avance de los trabajos, pese a las dificultades generadas por las condiciones climáticas.

Durante la recorrida, Azcué también explicó que la selección de las calles no se realiza de manera aislada, sino a partir de un estudio previo que busca generar circuitos y mejorar la transitabilidad y conectividad entre diferentes sectores de la ciudad.

Obras que buscan mejorar la conectividad

Por su parte, Esquibel señaló que las intervenciones se concentran en sectores considerados estratégicos dentro de la estructura urbana.

Según explicó, se trabaja sobre puntos neurálgicos determinados a partir de un análisis urbano que contempla nodos de calles, ejes conectores, conexiones entre bulevares y arterias principales, con el objetivo de descomprimir el tránsito y acompañar el proceso de urbanización.

La planificación apunta así a que las nuevas cuadras pavimentadas no funcionen como obras aisladas, sino que permitan mejorar la conexión entre diferentes sectores de Concordia.

Primero las redes, después el pavimento

Una de las características del programa es que antes de colocar el pavimento se ejecuta una renovación de las redes de infraestructura básica.

Los trabajos incluyen el reemplazo de cañerías de agua potable, la red colectora cloacal y las conexiones domiciliarias.

Además, para garantizar el correcto funcionamiento de las redes, se instalan válvulas esclusas de seccionamiento e hidrantes.

En paralelo, se realiza la sistematización de los desagües pluviales, incorporando cámaras de captación e inspección.

Desde el municipio explicaron que estas tareas permitirán reducir los riesgos de anegamientos vinculados con obstrucciones y mejorar el escurrimiento del agua ante episodios de precipitaciones intensas.

Las calles incluidas en esta etapa

El programa contempla también la pavimentación de diferentes arterias de la zona, entre ellas:

Etchevehere, entre San Juan y Hipólito Yrigoyen.

Hipólito Yrigoyen, entre Etchevehere y O’Connor.

O’Connor, entre Hipólito Yrigoyen y avenida Eva Perón.

Belgrano, entre avenida San Lorenzo y Salto Uruguayo.

De esta manera, el municipio busca avanzar con un esquema de obras que combine pavimentación, renovación de servicios, infraestructura pluvial y mejora de la conectividad vial, con intervenciones planificadas en distintos puntos de Concordia.

El objetivo planteado por las autoridades es que estas obras permitan mejorar la circulación, fortalecer la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento ordenado de los diferentes barrios de la ciudad.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas