Avanza la pista de ciclismo en federación: “fue un pedido de muchos deportistas”, destacó el intendente Bravo

La obra se ejecuta por impulso del presidente municipal Ricardo Bravo, con recursos y personal municipal, y representa un avance significativo en materia de infraestructura deportiva para la ciudad. Con la finalización de esta etapa, se consolida una de las inversiones más esperadas por la comunidad deportiva local.

En ese sentido, el intendente Bravo destacó el trabajo realizado por los empleados municipales y remarcó la importancia del proyecto: “Esta obra fue un pedido de muchos deportistas que se dedican a esta disciplina. Viene a fortalecer y es una apuesta concreta para el deporte local”, señaló.

Asimismo, el jefe comunal explicó que, si bien aún restan algunos trabajos complementarios para que la pista quede completamente habilitada y a disposición de los ciclistas, el avance logrado es muy importante. “Cada vez estamos más cerca de que sea una realidad para la ciudad de Federación y de poder potenciar esta disciplina”, agregó.

Cabe mencionar que la construcción de la pista de ciclismo marca además el inicio del tan esperado polideportivo para Federación, un proyecto largamente anhelado que había quedado postergado durante más de 40 años, desde la construcción de la nueva ciudad. Con esta obra, el municipio da un paso clave en el fortalecimiento del deporte y el desarrollo de espacios adecuados para la práctica de distintas disciplinas.