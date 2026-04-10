Avanza la puesta en valor del Camping Las Palmeras con nueva iluminación

El acto fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente de la CODESAL, Eduardo Cristina. También participaron el intendente de Concordia, Francisco Azcué, junto a representantes de instituciones, el sector turístico y fuerzas de seguridad.

La intervención incluyó la instalación de 86 torres lumínicas que cubren unos 2.200 metros entre caminos internos y el frente del predio. Esta mejora no solo incrementa la seguridad y las condiciones de uso, sino que también pone en valor uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la región, que vuelve a estar disponible para vecinos y visitantes tras años de abandono.

La obra, según supo 7Paginas, forma parte de un plan integral que ya contempló el cerramiento perimetral, tareas de parquización y limpieza, la recuperación de la cantina, la incorporación de juegos y la instalación de estaciones solares para provisión de agua y carga de dispositivos móviles.

Durante la actividad, Frigerio destacó la importancia de recuperar espacios públicos: “Estamos trabajando para que estos lugares vuelvan a ser de todos los entrerrianos y no de unos pocos. Este proceso de puesta en valor llegó para quedarse”.

En la misma línea, Colello subrayó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado, mientras que Cristina remarcó que se trata de una transformación sostenida en el tiempo, enmarcada en un plan estratégico que apunta a cambiar la fisonomía del lago y potenciar su desarrollo.

La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de Enersa y la Unidad Ejecutora Provincial, consolidando un trabajo conjunto orientado a fortalecer el perfil turístico, social y productivo de toda la región.

Con esta obra, el Camping Las Palmeras suma infraestructura clave y se posiciona como uno de los puntos centrales en la política de recuperación y desarrollo del Lago de Salto Grande.