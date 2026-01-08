Avanzan de sur a norte los trabajos en sectores críticos de la Autovía 14

Según se detalló, se mantienen las tareas de bacheo asfáltico en la zona de Zárate, así como los trabajos en el tramo comprendido entre Ceibas y el Puente General Urquiza. De igual manera, continúan las reparaciones de los principales pozos detectados entre Gualeguay y Ceibas, además del bacheo desde Ceibas hacia Gualeguaychú, que constituye uno de los frentes prioritarios de intervención. En el resto del corredor vial se sostienen trabajos de urgencia en distintos sectores considerados críticos.

En paralelo, se incrementaron de manera significativa las tareas en la zona de Colonia Elía, donde se ejecuta un bacheo de importancia a lo largo de aproximadamente 11 kilómetros, reforzando el mantenimiento integral de la calzada en ese sector. A su vez, distintas cuadrillas continúan trabajando en las inmediaciones de las estaciones de peaje, con reparaciones puntuales y la atención de situaciones operativas que requieren intervención inmediata.

Asimismo, desde la concesionaria recordaron que se encuentra a disposición de los usuarios el teléfono 0800-555-0126, destinado a la atención de emergencias y consultas relacionadas con la seguridad vial en todo el corredor.

Por último, ante el alerta meteorológico previsto para el viernes 9, que abarca gran parte del trazado de la Autovía 14, se recomienda a los conductores extremar las medidas de precaución al circular, respetar la señalización vigente y adecuar la conducción a las condiciones climáticas.