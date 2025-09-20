7PAGINAS

Sábado 20 de septiembre de 2025
Avanzan en la construcción de un destacamento policial en el camping de Santa Ana

El intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, recibió en su despacho al Jefe Departamental de la Policía, Comisario Inspector Héctor Esteban Riquelme, para dialogar sobre los trabajos que se vienen realizando en conjunto entre la Municipalidad y la fuerza de seguridad.
En la reunión se destacó la importancia de continuar ampliando y mejorando los sistemas de prevención a través de la instalación de cámaras de videovigilancia y el refuerzo de la presencia policial en sectores estratégicos de la localidad.

En esta oportunidad, el tema central fue el avance de las gestiones para la construcción de un destacamento policial en el camping municipal, lo que representaría un paso clave en materia de seguridad para la comunidad y los visitantes.

Desde el municipio remarcaron que estos avances en tecnología y presencia policial tienen como objetivo optimizar la seguridad en las zonas rurales, balnearias y urbanas, especialmente durante la temporada estival y en el marco de las tradicionales fiestas populares que cada año convocan a gran cantidad de turistas en la región.

