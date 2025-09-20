Avanzan en la construcción de un destacamento policial en el camping de Santa Ana

En la reunión se destacó la importancia de continuar ampliando y mejorando los sistemas de prevención a través de la instalación de cámaras de videovigilancia y el refuerzo de la presencia policial en sectores estratégicos de la localidad.

En esta oportunidad, el tema central fue el avance de las gestiones para la construcción de un destacamento policial en el camping municipal, lo que representaría un paso clave en materia de seguridad para la comunidad y los visitantes.

Desde el municipio remarcaron que estos avances en tecnología y presencia policial tienen como objetivo optimizar la seguridad en las zonas rurales, balnearias y urbanas, especialmente durante la temporada estival y en el marco de las tradicionales fiestas populares que cada año convocan a gran cantidad de turistas en la región.

Prensa municipal

Redacción de 7Paginas