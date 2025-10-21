Avanzan las gestiones para construir una planta de energía por biomasa en Federación

El objetivo central del encuentro fue delinear los pasos a seguir y evaluar posibles fuentes de financiamiento para concretar esta iniciativa que, de materializarse, representará un salto estratégico en materia de sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos naturales de la región.

En representación del municipio federense participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Espil; el director de Desarrollo Foresto Industrial, Carlos Bachmann; y el presidente del Instituto de Viviendas Municipal, Fernando Marsilli. Por parte del gobierno provincial, estuvieron presentes la coordinadora Foresto Industrial, Lorna Sacks, y el director de Energías Renovables, César Aguirre.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que “este proyecto podría traer beneficios significativos a la comunidad, como la generación de energía renovable y el aprovechamiento de los materiales madereros provenientes de la última transformación industrial”.

Además, se dijo que la propuesta forma parte de una política local orientada a diversificar la matriz energética y promover un desarrollo productivo sustentable, en sintonía con las nuevas tendencias ambientales y de eficiencia energética.