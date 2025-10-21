7PAGINAS

Martes 21 de octubre de 2025
Avanzan las gestiones para construir una planta de energía por biomasa en Federación

Una importante reunión se llevó a cabo este lunes en la Secretaría de Planificación e Inversión Pública de Entre Ríos, donde funcionarios del municipio de Federación mantuvieron un encuentro con autoridades provinciales para avanzar en el desarrollo del proyecto de construcción de una planta generadora de energía a partir de biomasa.
El objetivo central del encuentro fue delinear los pasos a seguir y evaluar posibles fuentes de financiamiento para concretar esta iniciativa que, de materializarse, representará un salto estratégico en materia de sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos naturales de la región.

En representación del municipio federense participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Espil; el director de Desarrollo Foresto Industrial, Carlos Bachmann; y el presidente del Instituto de Viviendas Municipal, Fernando Marsilli. Por parte del gobierno provincial, estuvieron presentes la coordinadora Foresto Industrial, Lorna Sacks, y el director de Energías Renovables, César Aguirre.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que “este proyecto podría traer beneficios significativos a la comunidad, como la generación de energía renovable y el aprovechamiento de los materiales madereros provenientes de la última transformación industrial”.

Además, se dijo que la propuesta forma parte de una política local orientada a diversificar la matriz energética y promover un desarrollo productivo sustentable, en sintonía con las nuevas tendencias ambientales y de eficiencia energética.