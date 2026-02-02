Avanzan las obras complementarias en la repavimentación de una de las calles más transitadas de la zona oeste de Concordia

De acuerdo a lo indicado a 7Paginas, mientras se ejecutan las tareas viales, avanzan en simultáneo las obras complementarias, que incluyen el recambio y nuevas conexiones a las redes de cloaca y agua potable, intervenciones clave para garantizar la durabilidad del pavimento y mejorar la calidad de los servicios para los vecinos.

Desde la Secretaría de Obras Públicas, la ingeniera Carla Pagano, inspectora de obra, explicó que actualmente se están realizando trabajos previos fundamentales antes de la pavimentación definitiva. “Se están haciendo renovaciones de conexiones de cloaca, de aquellas que no funcionaban o que funcionaban mal, cambiando la cañería, y también la renovación de las conexiones de agua”, señaló.

En ese sentido, Pagano remarcó que se reemplazan los caños existentes por otros aptos para permanecer debajo del paquete estructural y del pavimento, asegurando así su correcta vida útil. Además, destacó la importancia de la regularización de las conexiones domiciliarias de agua, ya que se detectaron casos que afectaban el normal suministro, como conexiones compartidas entre distintos domicilios.

Según indicó la inspectora, si no surgen imprevistos, “en unas semanas se estaría terminando con las conexiones nuevas, quedando solamente aquellas renovaciones o cambios puntuales que presenten problemas”, lo que permitirá avanzar luego con las etapas finales de pavimentación.

La obra sobre calle Dr. Sauré se divide en dos tramos bien definidos. Desde La Pampa hasta Paula Albarracín de Sarmiento se realizará la pavimentación, mientras que desde Paula Albarracín hasta boulevard Yuquerí se llevará a cabo una reconstrucción integral del paquete estructural. En este sector se ejecuta el fresado de la capa asfáltica existente, la compactación correspondiente, la construcción de una base de suelo cemento y, finalmente, la colocación de una carpeta de asfalto en caliente.

De manera complementaria, también se desarrollan tareas de construcción y reconstrucción de badenes y tramos de cordón cuneta, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua superficial, además de bacheo puntual con hormigón y asfalto en sectores que así lo requieren.

Desde el municipio destacaron que cada intervención responde a un criterio de obra integral, priorizando la calidad de los materiales y una correcta ejecución técnica. “No se trata de soluciones parciales, sino de trabajos completos que permiten que la calzada y los servicios queden en condiciones óptimas, evitando futuras roturas y garantizando una infraestructura duradera que acompañe el crecimiento y la circulación de la ciudad”, subrayaron.