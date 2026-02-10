Avanzan las obras de mantenimiento y reparación edilicia en edificios judiciales de Entre Rios

Las intervenciones, que demandan una inversión de 450 millones de pesos y fueron contratadas a 11 empresas adjudicatarias, se planificaron para iniciarse durante el receso judicial, a fin de minimizar el impacto en la actividad diaria de los edificios y avanzar en tareas que requieren mayor intensidad de obra.

De las 16 obras previstas, siete ya finalizaron, lo que representa el 20 por ciento del presupuesto total invertido, mientras que las restantes continúan en ejecución conforme a los plazos establecidos, en virtud de la complejidad técnica y el alcance de cada intervención.

Las obras culminadas corresponden a edificios judiciales de las ciudades de Paraná, Concordia, San José de Feliciano, Victoria y General Campos, donde se realizaron trabajos destinados a mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de los espacios.

Entre las tareas ejecutadas se incluyen reparaciones de cubiertas y filtraciones, adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias, arreglos de mampostería, reemplazo de carpinterías, trabajos de pintura, reparaciones estructurales, refuncionalización de áreas internas y mantenimiento general, de acuerdo con las necesidades detectadas en cada sede.

Desde la Dirección de Arquitectura Judicial se indicó a 7Paginas, que el avance de estas obras permite fortalecer la infraestructura institucional y mejorar las condiciones de trabajo, al tiempo que se garantiza un servicio de justicia más eficiente y accesible para la ciudadanía. Las intervenciones restantes continuarán desarrollándose durante las próximas semanas, conforme a los cronogramas previstos.