Avanzan las obras hídricas para dar respuesta a los sectores más críticos de Concordia

Entre las intervenciones en marcha se destaca la perforación de un nuevo pozo, la recuperación de un tanque elevado y la regulación de válvulas, acciones que permitirán optimizar la distribución del servicio en los barrios Los Pájaros y Llamarada – Las Viñas. Esta obra posibilita inyectar a la red aproximadamente 1.850 litros de agua por hora, y se avanza además en la planificación de un circuito semi-cerrado, con el objetivo de incrementar la presión del suministro en toda esa zona.

En este contexto, el uso responsable del agua resulta clave para garantizar el abastecimiento durante los días de mayor consumo. Por este motivo, el intendente Francisco Azcué, junto a autoridades del EDOS, mantuvo una reunión con vecinos de los barrios beneficiados, a quienes se les explicó el alcance de las obras que se están ejecutando y las que se proyectan a futuro. Durante el encuentro se solicitó la colaboración de la comunidad en el cuidado del recurso, evitando derroches como el vaciado o llenado de piletines y piletas, prácticas que afectan directamente la presión y disponibilidad del servicio.

Asimismo, se abordó la situación de aquellos hogares que cuentan con conexión directa a la red, a quienes se les recomendó la instalación de tanques elevados, con el fin de disponer de una reserva de agua ante eventuales inconvenientes en el suministro.

Finalmente, se expuso la problemática de los sectores donde aún no llega la red de distribución de agua potable, asumiéndose el compromiso de avanzar en la evaluación y desarrollo de alternativas que permitan dar respuesta a estas áreas.

Del encuentro participaron el interventor del EDOS, Javier Del Cerro, y el gerente de Operaciones del organismo, William Sosa, quienes acompañaron al intendente en la explicación técnica de las obras y en el diálogo con los vecinos.