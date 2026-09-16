Avanzan los operativos por la vinculación de drogas con cosecheros de Concordia: cuatro detenidos y secuestro de cocaína y marihuana

Según se informó a 7Paginas, los controles sobre el traslado de trabajadores vinculados a la cosecha citrícola volvieron a quedar en el centro de un amplio operativo contra el narcotráfico realizado este miércoles en Concordia. El procedimiento tuvo lugar sobre la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 270, y fue llevado adelante de manera conjunta por la Policía de Entre Ríos y la Policía Federal Argentina.

El despliegue se produjo en momentos en que avanza una investigación judicial que analiza el presunto comercio de estupefacientes entre trabajadores rurales vinculados a la cosecha de citrus y que incluso busca determinar si, en algunos casos, la droga habría sido utilizada como forma de pago.

Durante el operativo de este miércoles fueron controlados 72 vehículos, entre ellos 27 colectivos destinados al traslado de trabajadores de la cosecha.

Participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas, con el apoyo del can detector de narcóticos “Malli”, además de integrantes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, distintas dependencias de la Jefatura Departamental Concordia y personal de la Policía Federal Argentina.

Cuatro detenidos por pedidos de captura

Como resultado de las identificaciones realizadas durante el procedimiento, los efectivos constataron que cuatro hombres mayores de edad tenían pedidos de captura vigentes, requeridos por distintas autoridades judiciales.

Ante esta situación, se procedió a detenerlos y se dio intervención a los organismos y autoridades que habían solicitado sus respectivas capturas.

Además, otras dos personas fueron trasladadas hasta la Jefatura Departamental Concordia con el objetivo de establecer correctamente sus identidades.

Secuestraron cocaína y marihuana

El operativo también permitió avanzar en procedimientos vinculados a la prevención del narcomenudeo.

En el marco de la aplicación de la Ley Provincial N.º 10.566, personal de la División Drogas Peligrosas secuestró distintos envoltorios que contenían cocaína, además de envoltorios con marihuana y material vegetal compatible con cogollos de cannabis.

La intervención se realizó como parte de los controles preventivos que llevan adelante las fuerzas de seguridad en los principales accesos y corredores viales de Concordia.

Una investigación que puso el foco en los cosecheros

El nuevo procedimiento se suma a una investigación que comenzó luego de un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 14, donde fue requisado un vehículo que trasladaba a trabajadores de la cosecha.

A partir de esa investigación, se comenzó a analizar el presunto uso de cocaína como mecanismo de pago o su comercialización entre trabajadores rurales vinculados a la actividad citrícola.

En ese marco, días atrás la jueza federal Analía Ramponi procesó a Sabrina Núñez y Matías Salina por presunto comercio de estupefacientes. Ambos permanecen detenidos en la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú.

Según la hipótesis investigativa, la droga habría sido comercializada entre trabajadores rurales y se procura establecer además si, en determinadas situaciones, los estupefacientes pudieron haber sido utilizados como una modalidad de pago.

Estos extremos forman parte de la investigación judicial y deberán ser acreditados mediante las pruebas correspondientes.