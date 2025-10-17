Avanzan los trabajos de mantenimiento en las piscinas del Parque Termal de Federación

Durante la recorrida, el presidente municipal dialogó con el personal a cargo y destacó el compromiso del equipo que lleva adelante las tareas de reacondicionamiento. En esta etapa, los trabajos se concentran en la piscina “Sensaciones” y en la piscina de 39° del sector pasivo, donde se realiza pintura, mantenimiento y tareas específicas para su óptimo funcionamiento.

Además, se ejecutan labores de jardinería y embellecimiento en distintos espacios del parque, con el objetivo de mantener la calidad y el atractivo del principal complejo turístico de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un plan continuo de mejoras que busca garantizar el bienestar de los visitantes y fortalecer el posicionamiento de Federación como destino termal de referencia a nivel nacional.

Con información de prensa municipal

Redacción 7Paginas