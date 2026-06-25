Avanzan los trabajos de recuperación ambiental en el Parque San Carlos de Concordia

En esta etapa, las tareas se concentran en el sector contiguo a calle Belgrano, donde se lleva adelante un importante operativo destinado al control y remoción de especies vegetales exóticas invasoras que, con el paso de los años, fueron avanzando sobre la vegetación autóctona y modificando las condiciones naturales del lugar.

Eliminan especies invasoras para recuperar la flora nativa

Los trabajos incluyen principalmente la extracción de caña de Castilla (Arundo donax), considerada una de las especies invasoras más agresivas, además de ejemplares de morera (Morus alba), tártago (Ricinus communis) y otras plantas introducidas que afectan el equilibrio ambiental del parque.

Desde el municipio explicaron que estas especies desplazan a la flora nativa y alteran el ecosistema, por lo que su control resulta fundamental para preservar el valor ecológico y paisajístico del área protegida.

La extracción se realiza con maquinaria pesada

Debido a que en los espacios públicos de Concordia está prohibido el uso de agroquímicos para este tipo de intervenciones, la única alternativa técnicamente viable es la extracción mecánica mediante maquinaria pesada.

Este procedimiento permite retirar no sólo la parte aérea de las plantas, sino también sus raíces y rizomas, evitando que vuelvan a rebrotar en poco tiempo.

Si bien el empleo de maquinaria genera molestias temporales por el ruido y el movimiento de equipos, desde la comuna señalaron que resulta indispensable para garantizar una intervención efectiva y de largo plazo.

Retiraron un ibirapitá caído meses atrás

En relación con los troncos que actualmente pueden observarse en el sector intervenido, el municipio aclaró que corresponden a un ejemplar de ibirapitá que había caído hace varios meses.

Su retiro fue incorporado en esta etapa de los trabajos para facilitar las tareas de saneamiento y recuperación ambiental del lugar.

Limpieza del laguito y protección de la fauna

Las tareas también incluyeron la limpieza y mantenimiento del laguito ubicado junto al área intervenida.

Durante el operativo se retiraron sedimentos acumulados y abundante material vegetal, mejorando las condiciones del espejo de agua.

Desde la Dirección de Parques y Jardines destacaron que todas las acciones se desarrollaron adoptando las medidas necesarias para preservar la fauna del lugar, especialmente las tortugas y otras especies que habitan habitualmente este sector del parque.

Un plan de conservación permanente

Las intervenciones forman parte del programa permanente de conservación, recuperación y puesta en valor que impulsa la Municipalidad de Concordia en el Parque San Carlos.

El objetivo es preservar uno de los patrimonios naturales, históricos y turísticos más importantes de la ciudad, favoreciendo la recuperación de la vegetación autóctona y mejorando las condiciones ambientales para el disfrute de vecinos y visitantes.