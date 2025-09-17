Avanzó la licitación de la cocina del hospital de Federación: “había elementos atados con alambre”, recordó Carlos Cecco

En esta segunda convocatoria se presentaron tres empresas oferentes, que si bien superaron el presupuesto oficial, lo hicieron dentro del margen del 25% que permite la normativa, por lo que se da por hecho que la obra será adjudicada.

El presidente de CAFESG y ex intendente de Federación, Carlos Cecco, destacó que la cocina del hospital se encuentra sin modificaciones desde su construcción hace más de 40 años. “En la visita encontramos elementos atados con alambre, por eso esta obra era muy esperada por todo el personal del nosocomio”, señaló en diálogo con un cronista de 7Paginas.

Detalles de la obra

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $223.263.451,75 y un plazo de ejecución de 120 días.

La intervención abarcará una superficie de 122 m² e incluirá la reorganización completa del espacio: se crearán dos sectores diferenciados, uno de elaboración (zona fría) y otro de cocción (zona caliente), con una circulación interna más funcional.

Además, se realizarán demoliciones, instalaciones nuevas de agua, electricidad y gas, colocación de pisos y revestimientos hospitalarios, y se incorporará equipamiento de última generación: mobiliario de acero inoxidable, mesadas, heladeras, cámara de frío y artefactos de cocción.

Acto de apertura

La apertura de sobres contó con la presencia de Cecco, los vocales del Directorio de CAFESG Pablo Canali, Martín Dri, Marcelo Bisogni y Miguel Cattani; la directora del Hospital San José, Nilda Urquiza; el jefe zonal de Arquitectura del Departamento Federación, Marcelo Lugrín; y la arquitecta Silvina Almada de la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios y CAPS del Ministerio de Salud provincial, entre otras autoridades y representantes de medios locales.

Plazos y otras obras en marcha

Cecco explicó que, tras el proceso administrativo y la intervención de los organismos de control, la obra podría comenzar en un plazo de 40 a 45 días. “Será una remodelación integral con equipamiento nuevo de alta calidad. Realmente es una satisfacción saber que en esta oportunidad la obra se va a concretar”, expresó.

Finalmente, recordó que en Federación ya se encuentran en ejecución otros proyectos financiados por CAFESG con una inversión que supera los 1.300 millones de pesos, entre ellos la escuela de fútbol Provincia de San Luis, la señalización de la ex Confederación y la escuela agrotécnica de Colonia Argentina.