Aventura y running en Concordia: la Playa Nebel será el epicentro del Cross “Día del Amigo”

La organización del evento se encuentra a cargo del grupo “Amistad Trail Aventuras”, quienes diagramaron trazados sumamente entretenidos y dinámicos para las dos distancias competitivas de la jornada: 5 y 10 kilómetros. La largada oficial está pautada estrictamente para las 09:00 hs. de esa mañana.

Circuitos variados y postales históricas

El gran atractivo de este Cross Aventura radica en la fisonomía de sus recorridos. Los atletas se enfrentarán a terrenos sumamente diversos que combinarán tramos de ripio, asfalto, exigentes senderos de tierra y las místicas «selvas en galería» características de la ribera del río Uruguay.

Además, las trazas de competencia conectarán a los corredores con puntos emblemáticos y cargados de historia de Concordia, tales como las inmediaciones del Naranjal de Pereda y los paisajes naturales del Parque San Carlos, asegurando una experiencia visual única durante el esfuerzo físico.

Premiación, música y sorpresas para las agrupaciones

Desde la organización detallaron a 7Paginas el esquema de premiación que coronará el desempeño de los deportistas:

Clasificación General (5 y 10 km): Se premiará del 1º al 3º puesto (categorías no acumulativas).

Por Categorías de Edad: Habrá trofeos y distinciones del 1º al 5º puesto en todos los segmentos.

Fiel al espíritu festivo del Día del Amigo, la jornada deportiva no se limitará únicamente a lo competitivo. El predio de Playa Nebel contará con la animación de un Dee Jay en vivo, shows artísticos sobre el escenario, importantes sorteos cortesía de las firmas patrocinadoras y sorpresas especiales destinadas a premiar a los grupos de running («running teams») que presenten las delegaciones más numerosas.

Cronometraje oficial e inscripciones

El evento deportivo cuenta con el respaldo logístico e institucional de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concordia, en tanto que la rigurosa fiscalización y control de los tiempos estará bajo la responsabilidad tecnológica de la empresa especializada Cronomet.

FECHA LÍMITE PARA LA REMERA: Las inscripciones ya se encuentran formalmente habilitadas de manera digital a través de la web oficial: encarrera.com.ar/amigos. Quienes se registren y abonen hasta el 20 de junio tendrán el beneficio exclusivo de asegurar el talle de la remera oficial del evento.

Para obtener mayores detalles reglamentarios, costos o realizar consultas puntuales, el grupo organizador puso a disposición el teléfono de contacto directo 345-4016813. Una oportunidad perfecta para festejar la amistad sumando kilómetros, desafíos y muchas emociones al aire libre.