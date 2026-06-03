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Martes 2 de junio de 2026
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Aventura y running en Concordia: la Playa Nebel será el epicentro del Cross “Día del Amigo”

Con el running y los lazos de hermandad como banderas principales, la ciudad se prepara para vivir una auténtica fiesta del deporte aventura. El próximo domingo 19 de julio por la mañana, la renovada Costanera Norte en la zona de Playa Nebel se convertirá en el epicentro del Cross Aventura Día del Amigo, un encuentro que promete convocar a cientos de corredores locales y de la región.
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Redacción 7Paginas

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La organización del evento se encuentra a cargo del grupo “Amistad Trail Aventuras”, quienes diagramaron trazados sumamente entretenidos y dinámicos para las dos distancias competitivas de la jornada: 5 y 10 kilómetros. La largada oficial está pautada estrictamente para las 09:00 hs. de esa mañana.

Circuitos variados y postales históricas

El gran atractivo de este Cross Aventura radica en la fisonomía de sus recorridos. Los atletas se enfrentarán a terrenos sumamente diversos que combinarán tramos de ripio, asfalto, exigentes senderos de tierra y las místicas «selvas en galería» características de la ribera del río Uruguay.

Además, las trazas de competencia conectarán a los corredores con puntos emblemáticos y cargados de historia de Concordia, tales como las inmediaciones del Naranjal de Pereda y los paisajes naturales del Parque San Carlos, asegurando una experiencia visual única durante el esfuerzo físico.

Premiación, música y sorpresas para las agrupaciones

Desde la organización detallaron a 7Paginas el esquema de premiación que coronará el desempeño de los deportistas:

Clasificación General (5 y 10 km): Se premiará del 1º al 3º puesto (categorías no acumulativas).

Por Categorías de Edad: Habrá trofeos y distinciones del 1º al 5º puesto en todos los segmentos.

Fiel al espíritu festivo del Día del Amigo, la jornada deportiva no se limitará únicamente a lo competitivo. El predio de Playa Nebel contará con la animación de un Dee Jay en vivo, shows artísticos sobre el escenario, importantes sorteos cortesía de las firmas patrocinadoras y sorpresas especiales destinadas a premiar a los grupos de running («running teams») que presenten las delegaciones más numerosas.

Cronometraje oficial e inscripciones

El evento deportivo cuenta con el respaldo logístico e institucional de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concordia, en tanto que la rigurosa fiscalización y control de los tiempos estará bajo la responsabilidad tecnológica de la empresa especializada Cronomet.

FECHA LÍMITE PARA LA REMERA: Las inscripciones ya se encuentran formalmente habilitadas de manera digital a través de la web oficial: encarrera.com.ar/amigos. Quienes se registren y abonen hasta el 20 de junio tendrán el beneficio exclusivo de asegurar el talle de la remera oficial del evento.

Para obtener mayores detalles reglamentarios, costos o realizar consultas puntuales, el grupo organizador puso a disposición el teléfono de contacto directo 345-4016813. Una oportunidad perfecta para festejar la amistad sumando kilómetros, desafíos y muchas emociones al aire libre.