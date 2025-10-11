7PAGINAS

Sábado 11 de octubre de 2025
Avistamiento de Puma con cría en zona rural al sur de Corrientes

En las últimas horas, una vecina de zona rural de Perugorría informó a la Unidad Especial de Seguridad Rural sobre la presencia de un felino silvestre, que por sus características sería una puma hembra acompañada de su cría. El animal fue visto en campos del paraje Aguay Grande y, según los testimonios, estaría desplazándose cada vez más cerca de caminos vecinales. También se registró el ataque a un perro del lugar.
Redacción 7Paginas

Desde la Unidad Especial ya se puso en conocimiento al fiscal rural, quien articulará acciones con la Dirección de Recursos Naturales.

Las autoridades, rápidamente solicitaron a toda la población extremar las precauciones, evitar el acercamiento y no intentar cazar ni ahuyentar al animal. El puma es una especie protegida por ley, y su avistamiento en estas zonas responde al esfuerzo por reinsertarla en su hábitat natural, tras años de retroceso en su población.

Cuidarlo es respetar el equilibrio de nuestra fauna y la convivencia con nuestro entorno.