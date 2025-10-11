Avistamiento de Puma con cría en zona rural al sur de Corrientes

Desde la Unidad Especial ya se puso en conocimiento al fiscal rural, quien articulará acciones con la Dirección de Recursos Naturales.

Las autoridades, rápidamente solicitaron a toda la población extremar las precauciones, evitar el acercamiento y no intentar cazar ni ahuyentar al animal. El puma es una especie protegida por ley, y su avistamiento en estas zonas responde al esfuerzo por reinsertarla en su hábitat natural, tras años de retroceso en su población.

Cuidarlo es respetar el equilibrio de nuestra fauna y la convivencia con nuestro entorno.