«Axel es esperanza»: pintadas en Concordia impulsan la construcción política de Kicillof en Entre Ríos

Los murales aparecieron en distintos sectores de la ciudad, uno de los históricos bastiones del peronismo entrerriano, y, según señalaron desde el espacio político, forman parte de una campaña que busca instalar el debate sobre un proyecto político centrado en la producción, el trabajo y la reconstrucción del tejido social.

La actividad se desarrolla en la previa del foro que Patria y Futuro realizará en la ciudad de San José, donde dirigentes y militantes analizarán la situación política y económica del país.

«La única esperanza posible»

En diálogo con 7Paginas, el referente departamental de Patria y Futuro en Concordia, Oscar Imbelloni, sostuvo que «Axel es la única esperanza posible para rescatar a la Argentina del saqueo atroz que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei».

Asimismo, consideró que el escenario político actual requiere discutir soluciones concretas para la ciudadanía antes que candidaturas.

«Es una falta de respeto discutir candidaturas mientras miles de familias hacen cuentas para llegar al día 15. Los vecinos no quieren peleas entre dirigentes; quieren saber cómo les vamos a resolver los problemas concretos de todos los días», afirmó.

Autocrítica hacia el peronismo

Durante sus declaraciones, Imbelloni también realizó una evaluación crítica sobre la situación interna del peronismo y sostuvo que el principal desafío es construir una propuesta política con un programa definido.

«Sería un error volver a poner el eje únicamente en la unidad. La mayor unidad la tuvimos en 2019 y eso, por sí solo, no alcanzó. Faltó un plan de gobierno claro y una conducción capaz de sostener un rumbo. Ese vacío terminó abriendo la puerta para que surgieran expresiones como la de Milei. De eso también debemos hacernos cargo», expresó.

Desde Patria y Futuro sostienen que la nueva etapa política debe enfocarse en recuperar la cercanía con la sociedad, fortalecer la organización militante y elaborar un programa que priorice la producción, el empleo, la educación pública, la industria nacional y la justicia social.

En ese marco, consideran que Axel Kicillof representa una figura capaz de liderar un proceso de reconstrucción nacional con un proyecto orientado a defender los intereses de las mayorías y promover un modelo de desarrollo productivo.

Las pintadas aparecidas en Concordia se suman a otras acciones que el espacio viene desarrollando en distintos puntos del país con el objetivo de consolidar la presencia política del gobernador bonaerense de cara al escenario nacional y fortalecer su armado en las provincias.