Azcué a la edil Villalba: “vos y Enrique Cresto le tienen que pedir disculpas a la gente”

El tema fue, sin dudas, uno de los ejes centrales de la semana y ya se anticipaba que podía generar episodios durante el tradicional evento deportivo. De hecho, en el inicio de la competencia un grupo de manifestantes se hizo presente en el sector de largada y debió ser desalojado por la Policía para permitir el normal desarrollo de la prueba.

Sin embargo, el momento más tenso ocurrió minutos después. Al finalizar la largada, cuando el intendente Azcué se encontraba sobre avenida San Lorenzo y se retiraba junto a sus colaboradores hacia el sector del Corsódromo, fue interceptado por la concejal Villalba y personas que la acompañaban. La secuencia quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes sociales.

En las imágenes se escucha a una de las personas que acompañaba a la edil decir “vamos a filmarlo desde acá”, mientras el jefe comunal observaba la largada. Luego, al retirarse, Villalba se acerca al intendente y se produce el primer cruce. En medio de la situación, se escucha a Azcué pedir “no me toque”, mientras sus colaboradores intentaban resguardarlo.

Villalba manifestó que su intención era solicitarle una reunión para el lunes “por la gente que quedó afuera”. La respuesta del intendente fue contundente y elevó aún más la tensión: “Ustedes tienen que pedirle disculpas a los concordienses porque en el 2023, vos y Enrique Cresto metieron 900 actas. Son unos sinvergüenzas y tienen que pedir perdón, porque nos dejaron sin recursos para hacer obras y se cagaron en la gente”.

Durante el intercambio, la concejal negó esas acusaciones y responsabilizó a la actual gestión: “Eso no fue así, lo que pasa es que por su ineficiencia hace esto, cuando sabemos que tiene 20 mil dólares y sin embargo está echando a la gente”, expresó.

La situación derivó luego en un cruce y forcejeo entre Villalba y una de las mujeres que acompañaban al intendente. Finalmente, se escucha a la edil manifestar que se presentaría ante la Justicia para denunciar lo ocurrido como un hecho de violencia de género.

