Azcué acordó con instituciones una agenda conjunta para facilitar inversiones y fortalecer la economía de Concordia

Durante el encuentro se definieron los principales ejes de trabajo que marcarán la agenda conjunta entre el sector público y privado. Entre las prioridades se encuentran la facilitación de la apertura de nuevos comercios, el incentivo a las inversiones privadas, el fortalecimiento del comercio local, la reducción de la burocracia administrativa y la simplificación de los trámites municipales.

De la reunión participaron representantes del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, el Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia (CASCO) y la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia.

Azcué explicó que el objetivo de la convocatoria fue compartir con las entidades una serie de iniciativas que el municipio proyecta implementar en el corto plazo, en el marco de la continuidad de la reforma tributaria impulsada por la actual gestión.

«Queremos que estas propuestas sean enriquecidas y trabajadas junto al sector privado. Nuestro objetivo es seguir generando mejores condiciones para quienes invierten, producen y generan empleo en la ciudad. Creemos en un Estado que dialogue, escuche y construya soluciones junto a quienes todos los días apuestan por Concordia», sostuvo el jefe comunal.

Reforma tributaria y transparencia

Por su parte, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza destacó el trabajo que viene desarrollando el Concejo Deliberante junto a las instituciones desde el inicio de la gestión, especialmente en el proceso de reforma tributaria. Además, señaló que actualmente se encuentran en análisis dos proyectos vinculados a la transparencia fiscal.

En la misma línea, el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, afirmó que el municipio busca profundizar las políticas de alivio fiscal y modernización administrativa para favorecer el crecimiento de la actividad económica.

«Estamos llevando adelante esta agenda en un contexto de la mayor caída de la coparticipación de los últimos años y, aun así, ejecutamos el plan de obras con recursos propios más importante de la historia de Concordia gracias a una administración eficiente y a la optimización del gasto. El desafío es consolidar un Estado que deje de poner obstáculos y se convierta en un facilitador del desarrollo», expresó.

A su turno, el director de Rentas, Fernando Marsicano, explicó que uno de los objetivos centrales es avanzar en un proceso de desburocratización que permita reducir significativamente los tiempos de habilitación de nuevas actividades comerciales.

Las propuestas del sector privado

Durante la reunión, las distintas entidades acercaron sus inquietudes y propuestas. Desde CASCO solicitaron reforzar los controles para combatir la evasión fiscal y garantizar reglas de competencia equitativas para todos los comercios.

En tanto, el Centro de Comercio, Industria y Servicios y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas plantearon la necesidad de avanzar en una reducción de la carga tributaria municipal, en consonancia con las políticas impulsadas por los gobiernos nacional y provincial.

Por su parte, la Asociación Hotelera Gastronómica destacó las reformas implementadas por el municipio, al considerar que representaron un alivio para un sector que continúa atravesando una etapa de retracción económica, salvo durante algunos fines de semana con alta afluencia turística.

Una agenda permanente

Como conclusión del encuentro, el municipio y las instituciones acordaron dar continuidad a la mesa de trabajo mediante reuniones periódicas, donde cada entidad presentará propuestas concretas para construir de manera conjunta políticas orientadas a fortalecer la inversión, mejorar la competitividad y consolidar el desarrollo económico de Concordia.

Desde las entidades participantes valoraron la apertura al diálogo impulsada por la gestión municipal y coincidieron en que el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado resulta fundamental para generar mejores condiciones para el crecimiento de la ciudad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas