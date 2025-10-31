Azcué afirmó “estamos para acompañar al privado” y desplazó a la funcionaria que clausuró un local gastronómico

La medida se adoptó luego del impacto generado por el accionar del área de control y ante lo que el Ejecutivo consideró un exceso en la interpretación de la normativa vigente, según confirmaron fuentes oficiales.

“Estamos para acompañar al privado, no para ponerle palos en la rueda. Por eso instruimos una investigación interna para que este tipo de cierres no se produzcan de manera subjetiva o por una mala interpretación de la norma”, expresó el intendente Azcué.

El jefe comunal instruyó además el inicio de un sumario administrativo para determinar con precisión cómo se aplicó la normativa y si existió responsabilidad funcional en el procedimiento llevado a cabo por la Dirección de Inspección General.

Desde el Ejecutivo aclararon que la decisión no implica desautorizar los mecanismos de control, sino garantizar que las sanciones se ajusten estrictamente a derecho y que las normas se apliquen con criterio, razonabilidad y sentido común.

“El municipio tiene que ser un aliado del privado, de la inversión y del empleo. Los controles son necesarios, pero deben ejercerse con equilibrio y sin afectar a quienes trabajan y generan movimiento económico en la ciudad”, agregó Azcué.

Según pudo saber 7Paginas, el hecho ocurrió en la noche del sábado 25, mientras regía la veda electoral. En ese contexto, la funcionaria de Inspección General Beatriz Lopez se presentó en el local “Panchos Cristóbal”, donde habría mantenido un fuerte cruce con el propietario, de apellido Piñeyrua, quien también es dueño de otros tres comercios del rubro gastronómico. De forma autoritaria, la funcionaria dispuso la colocación de una faja de clausura en el establecimiento.

Fuentes allegadas al Ejecutivo señalaron que el intendente Azcué realizó averiguaciones personales antes de tomar la determinación de desplazar a la funcionaria, buscando preservar el equilibrio entre el ejercicio del control municipal y el acompañamiento a la actividad privada en Concordia.