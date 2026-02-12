Azcué afirmó que cada reunión con Frigerio “tiene impacto directo en la comunidad”

Del encuentro, según supo 7Paginas, participó también el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y forma parte del esquema de reuniones periódicas que el mandatario provincial lleva adelante con los intendentes para monitorear proyectos y definir nuevas acciones en cada localidad.

Según explicó Azcué, durante la reunión abordaron distintos ejes vinculados a la obra pública, especialmente aquellas intervenciones que se ejecutan a través de la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), con trabajos en escuelas y hospitales. Asimismo, analizaron la implementación de programas de Desarrollo Humano y políticas de salud que requieren articulación entre áreas provinciales y municipales.

El jefe comunal indicó además que dialogaron sobre iniciativas relacionadas con el turismo y las nuevas prestaciones del aeropuerto Comodoro Juan José Pierrestegui. “Todos ellos requieren una sintonía muy fina para ser más eficientes”, expresó.

Azcué valoró la dinámica de trabajo conjunto y la presencia del gobernador en el territorio. “Siempre nos remarcó esta idea de trabajar de forma conjunta y eso requiere que cada cierto tiempo nos reunamos. Por eso me ven acá cada 15 días o, como mucho, una vez al mes. El gobernador también viaja mucho por toda la provincia y nos visita bastante en Concordia. Aprovechamos esos momentos para trabajar en el territorio”, señaló.

En ese marco, destacó que cada encuentro fortalece la gestión local y “tiene impacto directo en la comunidad”. “Yo aprendo mucho cada vez que trabajo con él. Es eficiencia, es estar rápido y atento a la hora de resolver los temas, porque detrás de esos temas está la gente. Él marca la velocidad y para los intendentes es muy bueno tener un gobernador con esa capacidad. Nos exige estar a la par”, concluyó.

Finalmente, calificó la reunión como “muy positiva” y remarcó que comparten una modalidad de gestión orientada a brindar respuestas concretas a los vecinos de Concordia.